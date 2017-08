'Yellen moet nee zeggen tegen Trump'

Dat schrijft MarketWatch op basis van tweets van Kocherlakota. Volgens de econoom heeft Yellen een uitstekende reputatie als Fed-baas en kan die aangetast worden als ze een herbenoeming door Trump accepteert.

Yellen en Cohn

Yellen’s termijn loopt af in februari volgend jaar. Hoewel Trump tijdens zijn presidentiele campagne kritisch over haar was, werd hij tijdens zijn presidentschap milder. Yellen en Gary Cohn (voormalig topman van Goldman Sachs) zijn de belangrijkste kanshebbers als voorzitter van de Federal Reserve.

Cohn is momenteel één van de belangrijkste economisch adviseurs van de Trump-regering. Deze week ontstond onrust op de markten, omdat er geruchten gingen dat hij zou willen opstappen. Cohn zou ontevreden zijn geweest over de manier waarop Trump is omgegaan met het geweld in Charlotsville.

Rust bewaren

Niet alle economen zijn het eens met Kocherlakota. Sommigen stellen dat Yellen juist moet blijven als ze herbenoemd wordt, om zo de rust te bewaren en Amerikaanse economie door een onzekere tijd te loodsen.