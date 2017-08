Randstad en TKH als cyclische tips

Belegger.nl licht er twee uit. Jos Versteeg en Joost van Beek, beiden aandelenanalist bij de vermogensbeheerder, laten hun licht schijnen over Randstad en TKH Group.

Randstad

"Randstad profiteert van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkten in Europa. Bijna 60 procent van de omzet wordt behaald met uitzendwerk, en daar zijn de marges het laagst. Maar het aandeel Professionals en Inhouse, waar de marges hoger zijn, neemt wel toe", weet Versteeg.

De economische groei in de regio’s die voor Randstad belangrijk zijn, bijvoorbeeld Duitsland en de Zuid-Europese landen, neemt toe. Er zijn volgens de analist nog geen tekenen dat die in 2018 gaat afzwakken. Voor de VS is het groeiperspectief zwakker.

"Door de hogere omzet is de winstmarge de laatste kwartalen licht gestegen. We verwachten een stabilisatie hiervan met een EBITA-marge in de range van 4 tot 6 procent (4,8 procent in 2016). Randstad heeft onlangs verschillende overnames gedaan en deze hebben tijdelijk een dempende werking op de winstgevendheid (Monster is nog verlieslatend). Op termijn zullen die overnames wel aan de winstgroei bijdragen."

"De koersontwikkeling van Randstad is dit jaar duidelijk achtergebleven bij beursindices mede vanwege angst voor een afzwakkende economie en vervolgens uitzendmarkt. De waardering is naar onze mening te laag, gelet op de winsten en de cash flow."

TKH Group

TKH Group is een technologiebedrijf dat producten en systemen levert voor de telecom, ICT en automatisering, bijvoorbeeld hoogwaardige camera’s.

Van Beek: "Op het gebied van machines voor de prodcutie van banden is TKH wereldleider, met 70 procent marktaandeel in de zogenaamde outsourced markt. De omzet in dit segment kan verdubbelen naar 600 miljoen euro als de acceptatie van TKH-machines door de top 5 bandenbouwers in de markt doorgaat. Dat verwachten wij wel."

"Het tweede kwartaal van 2017, met 6 procent minder winst, voldeed bij lange na niet aan onze verwachtingen van een winst van 8 procent. Dat verschil kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit eenmalig hoge kosten, bijvooreeld investeringen in 2 nieuwe fabrieken, afschrijvingen en engineeringkosten." Lees meer: Investeringen drukken winst TKH

"De omzetgroei was boven verwachting en zal ook doorzetten. We blijven onverminderd vertrouwen houden in een dubbelcijferige winstgroei in 2018/19 na een vrijwel vlakke winst in 2017. Nieuwe producten en een groter service-aandeel onderbouwen een stijging van de winstmarge naar 12 tot 13 procent."

"Wij vinden de waardering van TKH relatie laag, als we kijken naar de dubbelcijferige winstgroei per aandeel in 2018 en naar de waardering van concurrenten", besluit Van Beek.

