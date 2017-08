Bitcoin-ETF's steeds dichterbij

Het zou binnenkort wel eens veel makkelijker kunnen worden, schrijft ETF.com. Er zijn een aantal financiële producten gekoppeld aan de bitcoin, die dit jaar wellicht al beschikbaar komen op de beurs. Een daarvan is een bitcoin-ETF. Daarmee kan zelfs de meest doorsnee belegger meedoen aan de hype rondom de digitale munt.

Bitcoin opties, futures, derivaten

Eerder deze maand kreeg het bedrijf LedgerX al toestemming om opties op bitcoin uit te geven. Vlak daarna kwam de Chicago Board Options Exchange (CBOE) met het nieuws dat ook zij bitcoinproducten uit willen gaan geven, maar dan futures. Zij hebben echter nog geen toestemming gekregen in de VS.

Hoewel LedgerX nog niet officieel begonnen is en CBOE nog geen toestemming heeft, geeft dit wel aan dat de vraag naar bitcoin groot is. Als deze projecten echt doorgaan, kunnen er miljarden dollars van institutionele beleggers in de digitale geldmarkt stromen. Dit zou kunnen betekenen dat zelfs Amerikaanse pensioenfondsen kunnen inspelen op stijgingen of dalingen van bitcoin. Of dat wenselijk is, is een andere vraag.

Bitcoin-opties, futures en derivaten zijn niet iets wat men enkele maanden geleden had kunnen bedenken. En dit is nog maar het begin. Zowel LedgerX als CBOE kijken alweer verder naar ander cryptogeld, bijvoorbeeld ethereum.

Bitcoin-ETF

Eerder is een bitcoin-ETF afgekeurd door de Amerikaanse beurswaakhond (SEC). De vraag is nu of de goedkeuring van bitcoin-opties en wellicht binnenkort futures, hun mening kunnen doen veranderen over een bitcoin-ETF. Volgens Spencer Bogart, hoofd onderzoek bij Blockchain Capital, is het antwoord daarop zeker ja. "De kans op een goedgekeurde bitcoin-ETF binnen anderhalf jaar is zeker 75 procent", zegt hij.

Wanneer bitcoinderivaten genoeg volume genereren, dan plaveit dat ook de weg voor een ETF. "De reden dat de eerste aanvragen voor een bitcoin-ETF werden afgekeurd, is omdat er nog niet genoeg regulering was in de bitcoinmarkt. Wanneer de goedgekeurde derivaten goed lopen, wordt het tegendeel eigenlijk bewezen", zegt Bogart.

10.000 dollar

Het is ongelofelijk hoe snel de verwachtingen voor, en de bitcoin zelf, zijn gestegen. Onlangs brak de munt door de 4000 dollar, wat alleen al een stijging van 350% dit jaar is. En volgens Bogart hoeft het daar niet te stoppen. Hij denkt dat de hype rond de nieuwe financiële bitcoinproducten de digitale munt nog hoger richting de 10.000 dollar kan stuwen.

Overigens sluit hij een correctie van 50% ook niet uit, gezien de volatiliteit van bitcoin en andere digitale munten.