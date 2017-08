JP Morgan: Wel rentestap in december

Dat legt Marika Dysenchuk, fixed income portefeuillemanager bij JP Morgan, uit in een gesprek met Cnbc.

Volgens de Fedwatch-tool van CME Group ligt de verwachting voor een volgende stap van 25 basispunten in december op 47 procent. Dysenchuk denkt dat beleggers de waarschijnlijkheid van een verhoging onderschatten.

Dubbel mandaat

"Er zal een opleving in inflatie moeten plaatsvinden, maar wij denken dat een verhoging voor december op de rol staat. De Federal Reserve heeft een dubbel mandaat, en ‘de andere kant’, ofwel de werkgelegenheid, ziet er sterk uit."

Uit de notulen van de Fed-vergadering in juli bleek dat sommige beleidsmakers waarschuwen voor renteverhogingen met een lage inflatie, terwijl anderen het juist gevaarlijk vinden om van het pad van normalisatie af te wijken.

Opwaartse druk lonen

Is de zwakke inflatie in de VS van tijdelijke aard of een langetermijnkwestie? Dysenchuk stelt dat het sterke groeiplaatje in de VS, gekoppeld aan de krappe arbeidsmarkt, uiteindelijk tot opwaartse druk op de lonen zal leiden.

"Wij denken dat dit slechts een kwestie van tijd is tot de inflatie op de middellange tot lange termijn haar werk gaat doen. Wij denken dus dat het in december al zover is, en dat er in 2018 ook nog enkele stappen volgen, waarna de Fed waarschijnlijk een pauze neemt en vanaf daar verder kijkt."