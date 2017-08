Is lage volatiliteit toch stilte voor de storm?

Onderzoekers van het Swiss Finance Institute hebben een sterke correlatie gevonden tussen lage volatiliteit en de vorming van bubbels op effectenmarkten. De onderzoekers namen 40 luchtbellen onder de loep tussen 1929 en 2011. In twee derde van de gevallen was er in de aanloop naar een crash sprake van lage tot extreem lage volatiliteit.

De onderzoekers noemen het volgens mediabedrijf Bloomberg de 'stilte voor de storm'. "Het waren allemaal gevallen waarin beleggers doof, stom en blind waren voor de risico’s van een aanstaande crash", schrijven de onderzoekers. De reden voor dit gedrag was dat beleggers maar een ding wilden en dat is riding the bubble.

De onderzoekers geven geen oordeel over de huidige lage volatiliteit en de rally op de aandelenbeurzen die sinds het aantreden van Donald Trump als president van de VS in een stroomversnelling is geraakt. Maar er is een groeiende groep van analisten die dit wel doet. Lees hier het volledige artikel op IEXProfs.nl.