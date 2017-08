Drie Nederlandse aandelen met stijgingspotentieel

ASM International, BAM Groep en SBM Offshore mogen zich in dit rijtje scharen.

ASM International

Aandelenanalist Jos Versteeg: "ASMI heeft een leidende positie in de markt voor ALD, ofwel Atomic Layer Deposition. Dat is een proces waarbij transistors in een chip met een dun laagje van slechts één atoom dik worden bedekt. Alle top 10 semiconductorfabrikanten hebben inmiddels ALD-machines van ASM International staan."

"De orderportefeuille bleef aanzwellen, met in het tweede kwartaal van 2017 een record van 206 miljoen euro. De onderneming verwacht daarom dat de omzet in de tweede jaarhelft ook zal toenemen, maar deze zal zich volatiel blijven ontwikkelen. Het doel voor de brutomarge is onveranderd tussen de 40 en 45 procent."

"ASM International heeft een aanzienlijke kaspositie (523 miljoen euro medio 2017) en gebruikt een belangrijk deel hiervan, 100 miljoen euro, voor de inkoop van aandelen. Een beperkt deel is bestemd als dividend (0,70 euro)." Theodoor Gilissen hanteert voor ASMI een koersdoel van 59 euro (bekijk hier de actuele koers).

BAM Groep

Analist Joost van Beek: "De activiteiten van bouwbedrijf BAM vinden voor 35 procent plaats in Nederland, 30 procent in het VK en 12 procent in Duitsland. Het is goed op weg naar structureel winstherstel en een betere grip op de projecten."

"Als het gaat om de orderportefeuille is het in 2017 bijna met een schone lei begonnen. Dit jaar zal de weg naar het bereiken van de financiële doelstellingen geplaveid worden: een winstmarge van 2 tot 4 procent voor belasting (1,5 procent in 2016) en een rendement op geïnvesteerd vermogen van minimaal 10 procent, beide te bereiken in de periode 2017-2020."

Voor de komende jaren blijft het winstperspectief gunstig, verwacht Van Beek, vooral vanwege projecten met minder risico. Hij vindt het aandeel laag gewaardeerd gezien het winstperspectief van 0,50 euro per aandeel in 2018 en de hoge kaspositie. Het koersdoel voor BAM ligt op 6,50 euro. Bekijk hier de huidige koers.

SBM Offshore

"SBM richt volledig op FPSO’s, een soort omgebouwde tankers die op zee geproduceerde olie kunnen opslaan", legt Jos Versteeg uit. "Doordat nu vaker olie wordt geproduceerd in gebieden waar geen pijpleidingen liggen vanwege waterdiepte, wordt er vaker voor FPSO’s gekozen."

"SBM Offshore heeft de grootste vloot FPSO's ter wereld, bestemd voor de verhuur. Deze leasevloot levert een stabiele kasstroom en bepaalt grotendeels de beurswaarde. De langere termijn blijft gunstig voor SBM Offshore. De verwachting is dat de lage olieprijs zijn vruchten zal afwerpen voor de vraag naar lease-FPSO's, waarbij de opdrachtgever niet in één keer een grote investering hoeft te doen."

Er blijven wel een aantal onzekerheden voortduren, waarschuwt Versteeg. "Denk dan aan onduidelijkheid over afronding van het omkoopschandaal in Brazilië en de vraag in hoeverre de onderneming op orders van Petrobras mag tenderen. Toch is er een gerede kans dat SBM een FPSO-order bij het Libraveld kan binnenslepen."

Theodoor Gilissen hanteert een koersdoel van 17,50 euro voor SBM Offshore.

