Italië lijkt weer gezond te worden

Dat vraagt Bloomberg zich af in een artikel waarin gesproken wordt over de Italiaanse Midsummer Dream. Het land lijkt bezig om de economische zorgen van zich af te schudden, zo constateert het financiële persbureau.

Deze week maakt Italië nieuwe economische cijfers bekend. Naar verwachting zal de groei opnieuw toenemen. Dat is voor het tiende kwartaal in successie. De verwachte groei kan dit jaar zelfs uitkomen op meer dan 1 procent. Dat is al jaren niet meer aan de orde geweest.

Hardnekkige problemen

Zijn de problemen daarmee verdwenen? Helaas niet, schrijft Bloomberg. "De politieke crisis is nog altijd niet opgelost. Diverse banken hebben nog altijd forse problemen. En dan is er ook nog de vluchtelingencrisis waarbij de Italianen het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten worden door de EU-bondgenoten."

Daarnaast was er ook nog sprake van extreme droogte die voor problemen in de landbouw zorgt. De verwachting is dat de reële economische groei 0,4 procent zal bedragen. Dat was het afgelopen kwartaal ook het geval. Daarmee is de Italiaanse economie op weg om iets van de schade te herstellen die is opgelopen sinds de uitbraak van de kredietcrisis in 2008.

Forse achterstand

Met de huidige economische groei daalt de hoge Italiaanse overheidsschuld, in ieder geval als percentage van het nationale inkomen. Op dit moment bedraagt die ongeveer 130 procent. De ECB zou mogelijk de rente kunnen verhogen, of in ieder geval een minder accommoderend beleid gaan voeren, zonder dat dit Italië hard gaat reken. Ten miste, dat zegt minister van Financiën Fier Carlo Padoan.

Toch heeft Italië nog een hele weg te gaan om zich te kunnen meten met andere EU-leden. De groei blijft nog altijd achter bij die van Duitsland en Spanje. Maar het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen zijn recent weer gestegen.

De exporten stijgen en de werkloosheid is gedaald naar 11,1 procent, het laagste percentage sinds 2012. De gemiddelde lonen zijn echter lager dan twintig jaar geleden. Volgens het IMF kan het nog tenminste tien jaar duren voor die achterstand is goedgemaakt.