Zes voordelen van beleggen in een index

Natuurlijk spelen de lage kosten hierbij een rol. Maar er zijn meer redenen. Wij zetten de zes belangrijkste voor je op een rij.

1. De charme van de eenvoud

Beleg alleen in dingen die je begrijpt, zegt superbelegger Warren Buffett altijd. Indexbeleggingen zijn relatief overzichtelijk en eenvoudig. Je hoeft je niet te verdiepen in ingewikkelde beleggingsstrategieën of onduidelijke mandaten van de fondsbeheerder. Een indexfonds volgt, zoals de naam al zegt, een index. Niets meer en niets minder.

Daarmee zijn ze ook erg transparant. Met één blik op de index weet je precies waar je in belegt. Een nadeel van blind volgen is natuurlijk wel dat een indexfonds ook belegt in de mindere goden binnen een index.

2. Hogere rendementen

Bij actief beheerde fondsen probeert de fondsmanager met slimme keuzes beter te presteren dan de markt. En daar gaat het in de praktijk vaak mis; althans op langere termijn. De afgelopen vijf jaar presteerde in de Verenigde Staten maar liefst 88 procent van de actief beheerde fondsen slechter dan de benchmark (de index waarmee ze hun prestaties vergelijken).

In Europa is dat 74 procent: iets minder, maar nog altijd een hoog percentage. Bovendien zijn de prestaties van fondsbeheerders die hun passieve collega’s aftroeven niet consistent: hun resultaten schommelen nogal.

Dat indexfondsen het gemiddeld meestal beter doen, heeft te maken met het volgende punt.

3. Lage kosten

De kosten van indexfondsen zijn een stuk lager dan van actief beheerde beleggingsfondsen. Er hoeven geen duurbetaalde analisten en beheerders te worden ingehuurd die die bedrijven beoordelen, aandelen selecteren en de financiële markten monitoren. Bovendien vinden er meestal minder transacties plaats, waardoor ook de transactiekosten lager uitpakken.

Dit betekent uiteraard niet dat indexfondsen, ook wel ETF's genoemd, gratis zijn. Het rendement pakt dan ook altijd iets lager uit dan het rendement van de onderliggende index. Stel dat de AEX-index met 4 procent stijgt en de kosten zijn 0,4 procent, dan maak je op een AEX-ETF 3,6 procen winst.

4. Minder tijdrovend dan stock picking

Beleggen in indexfondsen is misschien een beetje saai omdat je zelf niet aan de knoppen zit. Maar het is daarmee wel een stuk minder tijdrovend dan op eigen houtje aandelen selecteren. Bovendien is er geen ervaring voor nodig. De beheerder doet het werk.

Heb je een heel specifieke beleggingsvisie, dan is het misschien verstandiger om op zoek te gaan naar een actief beheerd beleggingsfonds dat hierbij aansluit. Of je gaat zelf individuele aandelen selecteren. Maar dan mis je wel een ander belangrijk pluspunt van een indexbelegging.

5. Spreiding voor een laag bedrag

Met een indextracker heb je voor weinig geld een breed gespreide beleggingsportefeuille. Je kunt vaak instappen voor een laag bedrag en krijgt dan de hele onderliggende index erbij. Door ETF's van verschillende beleggingsstrategieën met elkaar te combineren – bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen en obligaties – breng je nog extra spreiding aan.

Indexbeleggen leent zich ook goed voor periodiek beleggen. Door elke maand in te leggen, in plaats van eenmalig, verklein je het risico van een beroerde markttiming.

6. Toegang tot alle markten

Of je nu wil beleggen in private equity, de spotprijs van platina, Turkse aandelen of aandelen van wegenbouwers in opkomende markten... Door de opmars van indexfondsen is nu vrijwel elke markt toegankelijk voor particuliere beleggers; zelfs de meest exotische.

In sommige markten, zoals bepaalde opkomende markten, is het aanbod van actief beheerde fondsen nogal beperkt of is het erg ingewikkeld om als particuliere belegger je weg te vinden. Een indexfonds lost dit probleem voor je op.