Blackrock positief over tweede helft 2017

"Bedrijven die zowel een beter dan verwachte winst per aandeel als een hoger dan verwachte omzet lieten zien, werden daarvoor dit kwartaal door beleggers mondjesmaat beloond. Bedrijven die echter zowel qua winst als qua omzet tegenvielen, werden daarop fors afgerekend, vooral in Europa."

Aan het woord is Richard Turnill, beleggingsstrateeg van BlackRock. Na acht jaar beurseuforie komt er volgens hem nog geen einde aan de huidige bullmarkt. Ja, beleggers lijken wat vermoeid, maar dat is geen reden om te wanhopen. Turnill rekent voor de tweede helft van het jaar op goede financiële cijfers en dito koerswinsten.

Sterke euro zal Europese winsten raken

De verwachte koerswinsten zullen grotendeels de winstgroei volgen die bedrijven laten zien. De lat ligt wel hoog in de tweede helft van het jaar. "Het zal moeilijker zijn voor bedrijven om dezelfde winstgroei te behalen, omdat het winstherstel in de tweede helft van 2016 sterk was."

Ook het positieve effect van de energiesector op de resultaten zal afnemen. "De verbeterde resultaten van deze sector waren goed voor ongeveer een kwart van de groei van de winst per aandeel op de Amerikaanse markt en voor de helft van deze groei in Europa in het tweede kwartaal."

Daarnaast zal de gestegen waarde van de euro de winstgroei vertragen van Europese bedrijven. De verhouding tussen verhogingen en verlagingen van winstverwachtingen is in Europa gedaald tot het laagste punt sinds een jaar.

Kansen risicovolle beleggingen

Turnill verwacht dat de technologiesector en financiële sector de hoogste winstgroei in de tweede helft zullen laten zien. De stabiele en duurzame wereldwijde economische groei biedt daarnaast een gunstig fundament voor risicodragende beleggingen.

BlackRock ziet ook kansen voor aandelen uit opkomende markten, vanwege de economische hervormingen in die regio's, verbeterende onderliggende marktomstandigheden en redelijke aandelenwaarderingen.