'Nordea en Swedbank koopwaardige aandelen'

Fearon vindt dat Zweedse banken worden onderschat door de markt. Hij is vooral positief over Nordea en Swedbank en Standard Life heeft daarom aanzienlijke posities opgebouwd in die banken.

Een belangrijke reden voor het enthousiasme is het vooruitzicht voor de rente. "Omdat Zweedse banken goed presteerden toen de rente daalde, wordt vaak vergeten dat ze zeer gevoelig zijn voor renteverhogingen. Een renteverhoging van 1 procent kan bijvoorbeeld wel leiden tot een winstverhoging van 10 tot 15 procent. Daarnaast kunnen Zweedse banken een renteverhoging sneller doorspelen naar hun eindklanten."

Rente

Bovendien zijn de economische vooruitzichten voor Zweden gunstig. Fearon: "De inflatie is nog steeds te laag en de centrale bank van Zweden, de Riksbank, zal terughoudend zijn om het monetaire beleid te veranderen, wat tot een sterke afwaardering van de Zweedse kroon leidt."

"Maar de rente staat hoger in Zweden dan in de eurozone. Dit biedt ruimte voor een verhoging op de middellange termijn. Naar verwachting zal de Riksbank daar volgend jaar mee beginnen. Aangezien de rente in de eurozone langer op een lager niveau verankerd blijft, zullen Zweedse banken beter presteren dan banken in de eurozone."

Mooi dividend

Tot slot haalt de expert het dividend als argument aan. "Zweedse banken keren met een hoge mate van betrouwbaarheid dividend uit. Nordea en Swedbank bieden een sterk dividendrendement van zo’n 6 procent."

Risico's

Uiteraard bestaan er ook risico’s. Die zitten ‘m bij deze aandelen vooral in strengere regelgeving, weet Fearon. Toch is hij daar niet erg bezorgd over.

"Voorgestelde nieuwe regels veranderen de manier waarop banken risico’s beoordelen. Wij achten de kans echter groot dat het voorstel dat nu op tafel ligt, verwatert. En zelfs als de slechtst denkbare nieuwe regels toch worden toegepast, dan nog behoren Zweedse banken tot de meest winstgevende en best gekapitaliseerde banken van Europa."

