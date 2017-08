Zo kies je het beste beleggingsfonds

Het is makkelijk om een fonds te selecteren dat het goed heeft gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het goed blijft presteren. Veel beleggers, ook professionele, hebben ooit belegd in een fonds waarvan ze dachten dat het veel geld zou opleveren. Uiteindelijk verloren ze toch geld.

Maar als je genoeg tijd stopt in het selecteren van de goede fondsen dan kun je een goed resultaat boeken. Daarom heeft fondsonderzoeker Morningstar zes tips opgesteld om je te helpen bij het selecteren van die goede fondsen.

1. Kijk naar de doelstelling van het fonds

Wil een fonds koerswinsten op de lange termijn behalen of wil het regelmatig bonussen in de vorm van dividend uitbetalen? Als je belegt voor de lange termijn past de eerste doelstelling beter bij jou. Wil je regelmatig inkomsten dan zou je misschien voor het tweede fonds kunnen kiezen.

2. Onderzoek de strategie van het fonds

In een prospectus kan je veel terugvinden over een fonds. Daar lees je bijvoorbeeld welke aandelen, obligaties of andere beleggingen een fonds koopt. Aandelenfondsen zeggen daarin welke ondernemingen ze kopen, zoals kleine snelgroeiende bedrijven of grote stabiele bedrijven.

Obligatiefondsen zetten daarin vaak of ze in veilige staatsobligaties beleggen of ook in obligaties van bedrijven die iets risicovoller zijn, maar ook meer rendement kunnen opleveren.

3. Let op de risico's

Het belangrijkste van beleggen is het beheersen van risico, want je wil geen geld verliezen. Ieder beleggingsfonds is verplicht om in het prospectus te wijzen op de risico's. Helaas schrijven ze vaak heel algemeen over die risico's.

Maar soms onderscheidt een fonds zich door het risico af te zetten tegen het risico van andere fondsen. Bij obligatiefondsen staat vaak vermeld hoe veilig de obligatie is waar het fonds in belegt. Bijvoorbeeld of een bedrijf of staat die de obligatie heeft uitgegeven ook failliet zou kunnen gaan.

4. Bekijk de kosten

Hoe meer je betaalt voor een beleggingsfonds, hoe minder rendement je kunt maken. Kosten eten aan je rendement. Een beleggingsfonds kost altijd geld. In de prospectus lees je wat de aankoopkosten zijn en wat de jaarlijkse managementvergoeding is.

5. Let op wie de fondsmanager is

De fondsbeheerder bepaalt uiteindelijk welke beleggingen in het fonds worden opgenomen, dus een goede fondsbeheerder is erg belangrijk. In een prospectus staat wie er in het bestuur van het fonds zit, maar niet altijd wie de uiteindelijke beslissingen neemt.

Indien dat er niet in staat kun je dat vaak terugvinden in het jaarverslag. Als je weet wie de fondsbeheerder is, kun je nagaan welke fondsen hij eerder heeft beheerd en wat hij daarmee heeft gepresteerd.

6. Check ook de overige informatie

In een prospectus kan je ook overige informatie lezen, zoals wanneer een fonds zijn jaarverslag uitgeeft en hoe je aan dat verslag kunt komen. Ook andere dingen die een fonds van belang acht en waar je misschien wat aan hebt, staan erin.

