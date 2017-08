Europese beleggers verwachten misschien te veel

Maar nu, maanden later, moeten we erkennen dat er eigenlijk weinig veranderd is. En dat is goed voor de beurs. Beleggers focussen nu op waar het om draait en dat is het wel een wee van de bedrijven waarin ze beleggen.

De economie draait goed in Europa en in de VS en dat is te zien aan de bedrijfsresultaten. Toch moeten beleggers niet euforisch worden, vindt Tim Stevenson van Janus Henderson Investors.

Marktverwachtingen hooggespannen

"Ten eerste is het nog maar de vraag of de ondersteuning van de Europese economieën echt zo sterk is als de markten nu denken. Zo waren de reacties op de winstcijfers over het tweede kwartaal verdeeld. Atlas Copco, een van de beste engineeringbedrijven ter wereld, rapporteerde een sterke groei, maar die kon toch niet tippen aan de hoge verwachtingen", schrijft Stevenson.

Ook in de VS en Groot-Brittannië zijn er volgens hem een paar wolken aan de hemel. Zo begint de dollar steeds meer in het nadeel van beleggers te werken.

De dollar is tegenover de euro in de eerste zeven maanden van dit jaar 12 procent gedaald, wat uiteraard slecht is voor beleggers in de eurozone. Het is maar de vraag of het positieve effect op de export daar tegenop weegt.

Minder wanbetalers

Een sector binnen de markt waarvoor volgens Stevenson de omstandigheden waarschijnlijk nog wel een tijdje positief blijven, is de financiële dienstverlening.

Ten eerste zijn er door de positieve economische groei minder wanbetalers en ten tweede loopt de rentemarge langzaam op.