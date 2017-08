Vijf redenen om in dure aandelen te beleggen

De Dow Jones-index kon dit jaar bijvoorbeeld al meer dan 10 procent winnen en staat boven de 22.000. De Nasdaq kreeg er tegelijkertijd bijna duizend punten bij op 6370. En Amsterdam doet het ook niet gek met de AEX-index die op een winst van bijna 10 procent staat.

Hoe is dat mogelijk, en hoe lang kan dat nog goed gaan? Is het de lage rente, of zijn het de hogere bedrijfswinsten die de koersen opdrijven? De Wall Street Journal zette de belangrijkste redenen voor de rally nog een keer op een rij.

Goede bedrijfswinsten

De bedrijfswinsten in de VS waren het tweede kwartaal opnieuw beter dan verwacht. Alles wijst erop dat 2017 een topjaar wordt, waardoor hoge koers-winstverhoudingen ook gerechtvaardigd zijn. Het mooiste is dat de winsten over de hele linie omhoog gaan, van retail tot industrie en van olie tot technologie. Dat duidt op een krachtig economisch herstel.

Wereldeconomie

President Bill Clinton zei het al: It's the economy stupid. Iedereen is het erover eens. De wereldeconomie zit in een opgaande lijn. En daar profiteren uiteraard ook de grote multinationals op de beurs van.

Sprookjes bestaan

Beleggers houden van sprookjes. Aan het eind van de vorige eeuw waren het de sprookjes van de New Economy en Goudlokje die op menig beleggersfeestje verteld werden.

Net als het bordje pap van de kleine beer - niet te heet, niet te koud – draait in het Goudlokje-scenario de economie precies goed: snel, maar niet zo snel dat inflatiedruk ontstaat en de centrale bank moet ingrijpen. Veel analisten waarschuwen dat het toch echt een sprookje is, geen realiteit. Maar zolang de inflatie ruim onder de 2 procent ligt, interesseert dat de meeste beleggers niet.

ETF-golf

Beleggers worden door de switch van actieve beleggingsfondsen naar passieve beleggingsfondsen minder kritisch. Ze wanen zich veiliger omdat ze in brede indices beleggen. Het gevaar is echter dat de aandelenwaarderingen over een breed front omhoog gaan, wat dus betekent dat ook de zwakke broeders (ten onrechte) mee omhoog worden getrokken.

Er is geen alternatief

Er zijn voor particuliere en institutionele beleggers bijna geen alternatieven voor aandelen. Spaargeld en obligaties leveren bijna niks op. In veel landen verlies je zelfs geld. Wat overblijft zijn aandelen en een paar alternatieve beleggingen.