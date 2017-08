'Herstel voor olie in vierde kwartaal'

Dat voorspelt Barclays in een onderzoeksnote.

"De prijzen zijn gestegen, dankzij een combinatie van een verbeterde economische omgeving, seizoensgebonden stijging van de vraag en een verdere afname van de voorraden", zo staat in de note te lezen.

"Deze factoren die in juli de prijzen ondersteunden, zijn echter niet duurzaam. We verwachten daarom een correctie dit kwartaal."

Toch is de voorspelling dat in de laatste drie maanden van dit jaar de prijs weer oploopt naar 54 dollar per vat. Dit heeft dan te maken met verminderde output door de OPEC-landen en een dalende productie in Venezuela.

Flinke daling

Zowel WTI als Brent zijn sinds de start van het jaar al meer dan 9 procent afgekomen, en al bijna 20 procent als we kijken naar de afgelopen twaalf maanden. Verschillende analisten verwachten dat de koersen dit jaar weer gaan oplopen.

Helima Croft van RBC Capital Markets stelde afgelopen week dat de kans erg groot is dat het Venezolaanse staatsoliebedrijf in gebreke zal blijven, wat kan zorgen voor een forse opwaartse beweging in prijzen.

70 tot 80 dollar

"Ik denk dat dat het belangrijkste geopolitieke verhaal wordt om in de gaten te houden in de oliemarkt", stelde het hoofd grondstoffenstrategie. "De vraag is; hoe snel gaat dat gebeuren?" En als het gebeurt, denkt Croft dat het weleens voor olieprijzen van 70 tot 80 dollar per vat kan leiden in de herfst.