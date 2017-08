Cryptovaluta: de toekomst of overgewaardeerde hype?

Dat vraagt Asmath Damodaran zich af op zijn blog aswathdaodaran.co.uk. Damodaran is hoogleraar aan de Stern School of Business in New York. In zijn artikel legt hij uit dat valuta nooit perfect zijn. Dat geldt voor goud, voor traditionele valuta én voor cryptovaluta. En, schrijft hij, laten we niet vergeten dat het experiment met cryptovaluta nog maar net begonnen is.

Te volatiel

Cryptomunten functioneren goed als rekeneenheid, maar als ruilmiddel en om te sparen zijn ze minder geschikt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de volatiliteit. Naast het feit dat grote groepen mensen huiverig zijn voor iets nieuws, zorgt de volatiliteit van de prijs voor onrust bij veel gebruikers.

Voor speculanten is het echter aantrekkelijk, hetgeen volgens Damodaran een deel van het succes van bijvoorbeeld bitcoin verklaart. Inmiddels is de marktkapitalisatie van bitcoin ruim 40 miljard dollar.

Maar bitcoin is niet de enige cryptovaluta. In het voetspoor van de in 2009 geïntroduceerde bitcoin is een lange lijst van concurrenten verschenen die stuk voor stuk iets andere eigenschappen hebben. De belangrijkste is ethereum met een marktkapitalisatie van 21 miljard dollar. Daarnaast hebben maar liefst zeven andere cryptovaluta een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard dollar.

Van media-aandacht naar toekomstperspectief

Maar los van de vraag naar cryptovaluta is het nog altijd niet zo dat deze cryptovaluta als een reguliere munteenheid functioneren. Eén bitcoin mag dan een waarde hebben van 2775 dollar (op 1 augustus) maar dat betekent niet dat het ook dezelfde waarde heeft als 2775 dollar aan goederen. Of zoals Damodaran het zegt: "Ik zou niet met enkel bitcoins in mijn portefeuille op vakantie gaan."

De waarde van de bitcoin wordt vooral bepaald door het vertrouwen van speculanten dat deze cryptovaluta op termijn breed geaccepteerd zal worden. Het is volgens Damodaran heel goed mogelijk dat één van de op dit moment in omloop zijnde cryptovaluta in de toekomst een dergelijke rol gaat vervullen. Het is echter maar de vraag of dit bitcoin zal zijn, ethereum, een van de andere op dit moment beschikbare cryptovaluta, of een die nog moet worden uitgevonden.

Waar de digitale munten in ieder geval in geslaagd zijn is het trekken van media-aandacht en aantrekken van investeerders. Maar als echte munteenheid hebben ze nog een lange weg te gaan. Het is nu meer een speculatieve asset dan een transactiemedium.