'Meer cash aanhouden is geen verkeerd idee'

Een voorstander van het verhogen van de cashpositie is Charles Newsome, divisiedirecteur bij Investec Wealth, zo schrijft Cnbc. Hij adviseert klanten om hun cashpositie iets uit te breiden.

"Het wordt steeds lastiger om waarde te vinden in de aandelenmarkten. Een beetje cash voor als een correctie zich voordoet, zo’n 5 tot 10 procent, is daarom geen verkeerd idee. Wat meer agressieve beleggers kunnen denken aan 20 procent."

Kruit droog houden

Nathan Sweeney, senior investmentmanager bij Architas, sluit zich bij Newsome aan. "Wij denken dat het verstandig is om het cashniveau iets te verhogen om te kunnen profiteren van kansen zodra die zich voordoen. Daarnaast neemt de volatiliteit deze komende maanden doorgaans toe, wat nog een reden is om wat kruit droog te houden."

Ook ziet Sweeney het beleid van de centrale banken als risico. "Die zouden binnenkort weleens kunnen gaan aankondigen dat ze de balansen gaan afbouwen. De trend van extreem lage volatiliteit die we nu zien, gaat keren. De markten zullen niet meer automatisch ondersteund worden door monetaire stimulering, en de focus zal verschuiven naar fundamentals."

'Juist niet teveel'

Ayesha Akbar, multi-asset portfoliomanager bij Fidelity, zou echter adviseren om juist niet teveel cash aan te houden. "Wij denken dat deze omgeving nog altijd in het voordeel van aandelen spreekt. We zien groei wereldwijd en de zaken staan er beter voor dan afgelopen jaren. De inflatie blijft bescheiden, en volgens ons is dat een goede combinatie voor risicovollere assets als aandelen."

Volgens Akbar is er nog steeds steun om de aandelenbeurzen verder te laten stijgen. "Hoewel aandelen steeds duurder worden, is dit wel gesegmenteerd. Sommige sectoren, zoals tech, lijken overspannen, terwijl andere sectoren niet zo goed gepresteerd hebben en nog ruimte te over hebben. Dus ja, het is tijd om te herwegen, maar mijns inziens niet naar cash."