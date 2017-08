Drie Nederlandse dividendtoppers

Volgens de vermogensbeheerder verdienen ABN Amro, DSM en Royal Dutch Shell een plek op de lijst.

ABN Amro

"De kwaliteit van de kredietportefeuille is de laatste jaren duidelijk verbeterd”, zegt Jos Versteeg, aandelenanalist bij Theodoor Gilissen. “Met het aantrekken van de Nederlandse woningmarkt en de economische opleving verbetert het risicoprofiel van ABN Amro. De financiële positie is gezond waarbij de kapitaalsratio's ruim boven het vereiste niveau zitten."

"ABN Amro zal de komende jaren een groter deel, meer dan 50%, van de winst gaan uitkeren. Dit zal in combinatie met een hogere winst tot een aantrekkelijk dividendrendement leiden. In een omgeving met rentes die laag blijven, zien wij koerspotentie tot 27 euro."

DSM

"DSM is met een breed pakket van voedingsingrediënten zeer goed gepositioneerd om zowel geografisch als qua productenpakket te groeien in een markt die onderliggend gemiddeld 3 tot 5% per jaar groeit", weet aandelenanalist Joost van Beek.

"We voorzien de komende jaren een consolidatie in de sector, waarbij DSM een aantrekkelijke partner is. Het management geeft tot halverwege 2018 prioriteit aan efficiencyverbeteringen en verhoging van winstmarges. We verwachten pas daarna weer focus op overnames."

"In het eerste halfjaar kon 8% autonome omzetgroei en een dubbelcijferige toename van de operationele winst behaald worden. Voor geheel 2017 zal deze dubbelcijferige groei (11-15%) vol te houden zijn. De waarde van het 34,5% belang in beursgenoteerd Patheon is recent door een overnamebod gestegen naar 1,7 miljard dollar, ofwel circa 8,15 euro per aandeel DSM. Dit zal de kaspositie eind 2017 verder verstevigen. We verwachten dat aandeelhouders hier in 2018 met een duidelijke dividendverhoging (1,95 euro) zullen profiteren."

