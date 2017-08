Augustus wordt topmaand voor Aegon en ING

Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van Corné van Zeijl van Actiam onder beurskenners, waar deze maand 57 professionals aan meededen.

"Men is en men blijft somber. En dat voor zevende keer op rij maar liefst. Sinds deze sombere reeks begon, is de AEX 10 procent gestegen", ligt Van Zeijl de resultaten toe.

"De redenen die voor de somberte werden aangegeven, waren de traditionele slechte augustusmaand en de mogelijke acties van de ECB. Over de economie en de winsten maakt men zich geen zorgen. Een genoemde reden om juist positief te blijven is nog steeds het TINA-argument. Op aandelen krijg je immers een stuk meer rendement dan op obligaties."

Aegon topper voor augustus

Aegon deed het in juli al goed, en experts verwachten dat dat in augustus zal doorzetten. Ze zetten het aandeel deze maand bovenaan bij de toppers. Ook voor Ahold Delhaize blijven experts het zonnig inzien. Een opvallende nieuwkomer aan de topzijde is Gemalto, dat vorige maand nog aan de flopperskant te vinden was.

Volgens Van Zeijl verwachten veel experts een rebound in de koers van Gemalto. "De zoveelste winstwaarschuwing was de zoveelste klap in het gezicht van beleggers. Maar Gemalto's koersdaling was zo heftig, dan men dat toch wat overdreven vindt."

