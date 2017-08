Vakantie belangrijker dan geld?

Dat schrijft Wim van Zwol, Hoofd Institutional Sales bij Vanguard, op Belegger.nl.

Hierbij valt een tegenvallende vakantie in het niet. Nu de scholen uit zijn en mensen zich opmaken om te vertrekken naar zonniger oorden, is het de moeite waard om eens terug te denken aan het moment dat u uw zomervakantie boekte.

Twee keer zo lang

Hoe lang deed u erover om te beslissen waar u naartoe zou gaan? Hoe lang was u bezig met het bekijken van vakantiehuisjes? We hebben onderzoek gedaan naar gewoontes van beleggers en kwamen tot de opmerkelijke conclusie dat beleggers er twee keer zo lang over doen om een vakantie te kiezen als ze erover doen om een belegging te selecteren.

De gemiddelde belegger doet er eindeloos over om een vakantie te kiezen: maar liefst 77 dagen. Over het uitzoeken van een belegging doet dezelfde persoon slechts 36 dagen. Mensen die niet beleggen maar sparen zijn nog extremer. Zij doen er 95 dagen over om te bepalen waar zijn heen gaan, versus 38 dagen om een spaarproduct of aanbieder te selecteren.

Snelle beslissers

Naar leeftijdscategorie zijn de bevindingen nog opvallender. Jonge beleggers zijn snelle beslissers: 17 procent van de beleggers jonger dan 34 jaar beleggen binnen 48 uur vanaf het moment dat ze aan hun research beginnen. Beleggers boven de 55 nemen wat langer de tijd – maar ook hier neemt slechts 38 procent langer dan een maand de tijd om zich te verdiepen in beleggingsproducten en de aanbieders ervan.

Misschien moeten we gewoonweg accepteren dat mensen het uitzoeken van de vakantie veel leuker vinden dan het uitpluizen van de voors en tegens van spaarproducten of beleggingsfondsen. Het is nou eenmaal een gegeven dat het uitzoeken en boeken van een vakantie ook een belangrijk deel van de voorpret is. Vakanties zijn leuk en spannend – beleggen is dat niet.

Levenslange boost

Maar is het echt een goed idee om twee keer zoveel tijd te besteden aan bedenken waar je naar toe zult gaan in de zomer dan aan een belegggingsproduct? Een geweldige vakantie geeft inderdaad een vaak broodnodige energieboost, maar helaas is die maar van tijdelijke aard. De keuze van de juiste belegging kan je financieen levenslang een boost geven. Is dat de tijd en de moeite waard?

Uiteraard is het dat de moeite waard, maar het hoeft ook weer niet al te lang te duren. Wij zijn ervan overtuigd dat beleggen niet ingewikkeld hoeft te zijn. Als je je doelstellingen en risicobereidheid duidelijk hebt afgewogen, zou het niet al teveel tijd moeten kosten om een helder laaggeprijsd alles-in-een fonds te selecteren om je plannen ten uitvoer te brengen.

Dit laat jou dan weer vrij om om het strand te ontspannen in de wetenschap dat je geld voor je aan het werk is in de markten – zo heb je weer geld voor een volgende vakantie!