AEX onder de 500?

Beleggers zijn iets minder positief over de economische situatie in Nederland en over de ontwikkeling van hun eigen portefeuille. Nu de beurzen rustig zijn, vindt de helft van de respondenten het moeilijk om hier op de acteren en doen ze dus niets.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: "De Nederlandse economie groeit in een goed tempo door, maar ik kan me voorstellen dat de eerste fase van het groeiherstel het meest zo voelt." Dat beleggers ook over hun eigen portefeuille iets minder positief zijn, lijkt volgens Homan logisch. "Al sinds februari staan de beurzen per saldo stil."

AEX onder 500

De rustige beurs zal er ongetwijfeld aan bijdragen dat de beleggers iets minder hoge verwachtingen hebben voor de waarde van hun portefeuille voor de komende drie maanden. Men voorspelt dan ook dat de AEX in oktober weer onder de 500 zal staan.

Nederlandse beleggers zijn nog altijd duidelijk op hun thuisland gericht: nog steeds belegt het grootste deel van de beleggers in ons eigen land. Door de rustige beurs en de zomerperiode handelt de helft van de beleggers wat afwachtend en doet op dit moment niets met hun beleggingen. Een kwart geeft aan weer bij te kopen als de beurs gaat dalen.

Oorzaken rustige beurs

Over de oorzaken van de rustige beurs zijn de meningen sterk verdeeld. Een kwart denkt dat het komt omdat de wereldeconomie goed draait, eveneens een kwart denkt dat de centrale banken de schokken opvangen. Een vijfde is van mening dat de beurzen immuun zijn geworden voor de geopolitieke spanningen.

Lonen moeten omhoog

De beleggers geven deze maand ook nog een tip mee aan de formerende politieke partijen: de lonen moeten omhoog. Bijna driekwart (71 procent) vindt dat nodig om de economie verder te stimuleren. De verwachting is dat bij een bestedingsimpuls door hogere lonen ook de aandelenkoersen stijgen.

