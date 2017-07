'Galapagos kan nog jaren vooruit'

Dat zegt aandelenanalist Joost van Beek in een update. "Een interessant element in het halfjaarpersbericht is dat Galapagos een volgende stap gezet heeft in de opbouw van de marketing van medicijnen."

Commerciële stappen

"Van AbbVie, notabene een partner van Galapagos, is marketeer Michele Manto weggekocht die de commerciële relaties zal gaan leiden. Hij heeft vooral ervaring met de verkoop van een geneesmiddel voor reuma Humera, waarvoor Galapagos ook vergevorderd is met de ontwikkeling van een eigen medicijn. De opbouw van een commerciële organisatie is hiermee in gang gezet. De kosten die dat met zich meebrengt zullen op korte termijn wel het resultaat drukken."

"Ook werd een nieuwe licentieovereenkomst bekendgemaakt: de Franse farmaceut Servier verwerft de verkooprechten van een artrosemedicijn met uitzondering van de VS. Dit levert nu een kleine vergoeding van 6 miljoen euro op, en in de toekomst een totaal van mijlpaalbetalingen van maximaal 290 miljoen euro. Servier en Galapagos onderzoeken trouwens al sinds 2010 samen een medicijn tegen artrose. Dat er nu een licentieovereenkomst komt, zien we als positief."

Uitgaven blijven stijgen

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stegen met 50% naar 93 miljoen euro in het eerste halfjaar in 2017. Van Beek: "Daardoor werd een operationeel verlies geleden van 33 miljoen euro. Die uitgaven zullen dubbelcijferig blijven stijgen. Want ook de uitrol van studies naar medicijnen gaat op hoog tempo door."

Galapagos kan het hebben, omdat ze een enorme berg kas achter de hand heeft: 1,26 miljard euro. Theodoor Gilissen blijft daarom bij het Aanbevolen-advies en hanteert een koersdoel van 100 euro.