Shiller ligt wakker van hoge waarderingen

De S&P 500, Dow Jones en Nasdaq breken het ene na het andere record. Tegelijkertijd staat de CBOE Volatility Index extreem laag. Shiller denkt dat de hoge waarderingen een overreactie zijn op de goede winstcijfers.

Stilte voor de storm

In een interview met Cnbc stelt hij dat de lage volatiliteit ‘stilte voor de storm’ kan zijn. Maar het zijn vooral de hoge waarderingen waar hij naar eigen zeggen wakker van ligt.

We kennen Shiller van zijn eigen methode om de koers-winstverhouding te berekenen, de zogenaamde Shiller P/E, ook bekend als de CAPE-ratio. Voor de berekening neemt hij de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar, gecorrigeerd voor inflatie.

Inmiddels is die CAPE-ratio de 30 gepasseerd. De enige keren dat dat cijfer hoger was, was vlak voor de Depressie van 1929 en in de periode 1997 – 2001.

Grote correctie

Shiller maakt zich zorgen omdat de winsten historisch gezien altijd de neiging hebben om weer terug te keren naar de trend. Als dat uitkomt, kan het voor een hoop ellende zorgen, waarschuwt hij. “Dat is zeker nadelig voor aandelen. De waarderingen zijn nu echt hoog. Ik maak me zorgen over een grote correctie. Dat is geen voorspelling, maar een zorg.”

