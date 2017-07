'Oliereuzen leren leven met 50 dollar per vat'

Dat schrijft althans Bloomberg Business in een artikel.

Bloomberg vergeleek de resultaten van enkele oliereuzen in de wereld; Exxon, Shell, Chevron, Total en BP. De cijfers over het tweede kwartaal van 2016 werden naast de verwachte cijfers over het tweede kwartaal van 2017 gelegd.

Exxon en Shell zullen naar verwachting de winsten meer dan verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Chevron wordt weer winstgevend, terwijl het Franse Total voor het derde achtereenvolgende kwartaal een hogere jaar op jaar-winst zal melden.

Nog niet beloond

Het ziet er dus naar uit dat de grote bedrijven leren leven met een olieprijs van 50 dollar. Er zijn enorme kostenbesparingen uitgevoerd om toch winstgevend te blijven.

Beleggers hebben deze moeite nog niet beloond, want de energiesector is de slechtst presterende in de MSCI World Index. Dat kan echter veranderen wanneer de kasstromen sterker worden, zegt vermogensbeheerder Sanford C. Bernstein, onderdeel van AllianceBernstein.

"We moeten erg voorzichtig blijven met geld uitgeven en we mogen er niet van uit gaan dat de prijs gaat stijgen", zei Bob Dudley, CEO van BP, deze maand nog. "De jaren dat een vat 100 dollar opleverde, zijn voorbij. We zijn nu gewend geld te verdienen bij een prijs van 40 dollar."

Beleggers blijven voorzichtig

Beleggers zijn nog altijd voorzichtig. De huidige prijs die rond de 50 dollar schommelt, is nog slechts de helft van het niveau van drie jaar geleden, ondanks pogingen van de OPEC om de prijzen te ondersteunen door middel van productiebeperkingen.

De MSCI World Energy Sector Index ligt zo'n 9 procent achter dit jaar. De 90 bedrijven waaruit de index bestaat, hebben bij elkaar 218 miljard dollar aan marktwaarde verloren, volgens cijfers van Bloomberg. De koersen van de Grote Vijf – Exxon, Shell, Chevron, Total en BP – liggen allemaal meer dan 10 procent achter.

Lees meer: De winnaars en de verliezers van de energiesector