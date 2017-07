Beleggen met je spaargeld? Trap niet in deze zes valkuilen

Toch moeten potentiële beleggers zich beseffen dat beleggen wel gepaard gaat met de nodige risico's. Loege Schilder, mede-oprichter van Care IS vermogensbeheer, zet in een column op Belegger.nl zes uitgangspunten op een rij waarmee beleggers de risico's aanzienlijk kunnen beperken.

1. Begrijp waar je in belegt

"Never invest in a business you cannot understand", zegt superbelegger Warren Buffett. Voordat je begint met beleggen moet je begrijpen wat je doet. Daarnaast moet je begrijpen waarom je beleggingen meer waard zouden worden, maar ook wat er mis kan gaan. Laat je informeren door een vermogensbeheerder, of ga zelf op zoek naar informatie, bijvoorbeeld op internet. Zo kom je niet snel voor negatieve verrassingen te staan, zo legt Schilder uit.

2. Schakel emoties uit

Veel (beginnende) beleggers laten volgens Schilder rendement liggen, omdat zij zich laten leiden door emoties. Bekende voorbeelden zijn het te lang aanhouden van verliesgevende beleggingen in de hoop dat het toch nog goed komt. Ook hebben veel actieve beleggers de neiging om hogere risico's te nemen of meer te handelen om verliezen snel goed te maken.

3. Beperk de kosten

De beleggingskosten zijn de afgelopen jaren sterk gedaald en de transparantie is toegenomen. Toch zijn er nog steeds grote verschillen tussen vermogensbeheerder en brokers. Dure aanbieders hebben vaak een belofte van een hoger rendement. Maar beloftes en prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Je weet wel zeker dat je hoge kosten betaalt. Op lange termijn wordt de groei van het vermogen sterk beperkt door hoge kosten, aldus Schilder.

4. Beleg voor de lange termijn

Beleggen doe je voor de lange termijn. Het is dan ook onverstandig om voor één of twee jaar te beleggen. De kans dat je geld verliest, is dan namelijk te groot. Een belangrijke vuistregel bij beleggen is: hoe langer je belegt, des te groter de kans op een positief resultaat. Tijd zorgt ervoor dat je eventuele verliezen kunt goedmaken en een mooi rendement kunt opbouwen.

5. Hou een financiële buffer aan

Het is altijd verstandig om een financiële buffer aan te houden. Stel dat de wasmachine het begeeft, de CV-ketel vervangen moet worden of je auto sputterend aan de kant staat. Je zult natuurlijk altijd zien dat de beleggingen op zo'n moment in de min staan. Het is dan lekker om een potje achter de hand te hebben voor onvoorziene omstandigheden, vindt Schilder.

6. Accepteer risico's

Zonder risico te accepteren kun je geen extra rendement behalen. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico en vice versa. Het verwachte rendement van beleggen is hoger dan op een spaarrekening. Je loopt dus ook meer risico. Bepaal vooraf hoeveel risico je wilt en kunt nemen en accepteer de beweeglijkheid van de beurs.