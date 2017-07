Tien stabiele dividendaandelen

Het bedrijf Management CV stelde, voor institutionele klanten, een lijst samen met 30 aandelen waarvan zij zich zorgen maken over een eventuele dividendverlaging. Voor de lijst werd niet alleen gekeken naar de pay out-ratio, maar ook naar de schulden van een bedrijf, het managementteam, groei van de winsten en de kasstroom. Het bedrijf gebruikt daarin verschillende rankingen, waarbij 1 de beste is en 5 de slechtste.

Pay out-ratio

Als een bedrijf een royaal dividend biedt en en hoge pay out-ratio heeft, betekent dit doorgaans niet veel goeds. Bij tegenslag is een hoog dividend niet houdbaar. De pay out-ratio geeft aan welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Als dit hoog is, is er maar heel weinig speelruimte over. En als het hoger is dan 100%, is dat helemaal een rode vlag, omdat er dan meer aan dividend wordt uitgekeerd dan er winst wordt gemaakt.

Stabieler

Naast de lijst met 30 riskante aandelen, heeft Management CV ook tien bedrijven geselecteerd die wat betreft de houdbaarheid van het dividend ‘veiliger’ zijn. De kandidaten moesten voldoen aan de volgende criteria:

een dividendrendement van 2% of hoger

een MCV-ranking van 1

een pay out-ratio van 60% of lager

een dividend dat de afgelopen drie jaar stabiel is gebleven of is verhoogd

Bekijk hier de lijst met tien aandelen die aan deze criteria voldoen.