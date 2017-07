'Iedereen feest alsof het 2007 is'

De euforische stemming op de beurzen baart Cees Smit van Today’s Groep echter zorgen, zo zegt hij in gesprek met Belegger.nl.

"Het lijkt wel of iedereen denkt Let’s party like it’s 2007. Maar ondertussen zijn door de extreem lage rentes de percentages totaalkredieten bij huishoudens en bedrijven nog groter dan in 2007. Ik vind dat heel riskant."

Maar er zijn nog meer dingen aan de hand. "Er vinden veel IPO’s plaats in de VS, maar niet allemaal even succesvol, kijk maar naar Snap. Ook Uber moet nog steeds een keer naar de markt. Daarnaast speelt er op politiek gebied van alles."

Trump

"Trump maakt zich niet bepaald populairder met alle schandalen rondom zijn persoon. Ook zie je een trend dat landen hun eigen markt meer gaan beschermen, waarin Trump met zijn America First-politiek voorop loopt. Die onrust en die beschermingsmaatregelen zijn niet goed voor het beursklimaat."

Tot slot wijst Smit op een andere belangrijke ontwikkeling: de vergrijzing. “De babyboomers zijn of gaan nu ongeveer met pensioen. Het geld dat het hele leven apart is gezet, wordt nu ‘opgegeten’. Dat geldt ook voor aandelen; die zullen langzaam maar zeker verkocht worden. Ook dat kan niet positief zijn voor de beurs op de langere termijn.”

Topzware S&P 500

Waar kunnen beleggers in zo’n omgeving dan het best op zoek gaan naar kansen? "Ik zou de FANG (Facebook, Apple, Netflix en Google)-aandelen mijden", zegt de beurskenner. "Zij nemen bijna de helft van de winsten in de S&P 500 voor hun rekening, waardoor die index topzwaar wordt. Ik probeer op die aandelen van tijd tot tijd te shorten."

Voor beleggers die minder goed in shorten zijn, is het de kunst om aandelen te vinden die kunnen opveren. Smit: "Als je kijkt binnen de VS zouden bijvoorbeeld Nike en Fitbit leuke kandidaten zijn. Nike heeft de lijn omhoog weer te pakken en Fitbit is de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk teruggevallen, maar ik denk dat ook die koers op de langere termijn weer omhoog kan."

Dan iets dichter bij huis: de AEX. Smit is positief over ASML. "Zij kwamen met sterke cijfers, maar de koers is toch alweer aardig ver opgelopen inmiddels. Als ik dan toch voor een Nederlandse naam moet gaan, ga ik liever voor het afgestrafte TomTom."

Ahold Delhaize

"Verder is Ahold mijns inziens te streng afgestraft. De overname van Whole Foods door Amazon zorgt voor stevigere concurrentie, maar dat zie ik niet zo zwart-wit. Vergeet niet dat Ahold ook prima in de online business zit, en daar zie ik nog verdere groei. Het is geen Dirk van den Broek, bij wijze van spreken. En we moeten nog maar zien of de overname echt zo sterk gaat uitpakken voor Amazon. Tot die tijd is Ahold Delhaize zeker nog de moeite waard."

