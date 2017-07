Vijf koopwaardige aandelen door Jos Versteeg

Vandaag is de beurt aan Jos Versteeg, aandelenanalist bij Theodoor Gilissen. Eind 2016 zette hij in op Ahold Delhaize, BAM en ASMI.

Ahold Delhaize

"De koers van Ahold Delhaize is per saldo niet echt lekker gegaan. Dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met de overname van Whole Foods door Amazon. Wij vinden echter dat de koersreactie erop te overdreven is geweest."

"Naar verwachting zal in de tweede helft van het jaar de inflatie in de VS toenemen, wat positief is voor de marges. Daarnaast heeft het bedrijf een sterke vrije kasstroom: het hoeft weinig te investeren."

"Bovendien opereert Ahold in een ander segment: Whole Foods is gespecialiseerd in het luxe segment. Ahold wil zich ook niet aan de onderkant van de markt begeven, omdat dat daar heftig op prijs geconcurreerd wordt. Daarom richten ze zich op het middensegment, en onderscheiden ze zich met gemakswinkels met een ruimere indeling, groter aanbod en ‘To Go’-winkels op stations en in steden."

"Natuurlijk helpt de overname van Whole Foods niet. Amazon is daarmee in één klap de achtste keten in de markt geworden, terwijl Ahold op nummer zes staat. Ze zullen zeker last krijgen van extra concurrentie, maar er werd gereageerd alsof het bedrijf weggevaagd zou worden. Dat is zeker niet het geval. We zijn wel iets minder positief over het aandeel, maar nog steeds enthousiast."

BAM

"Bij BAM zie je dat het goed gaat in de bouw: overal in Noordwest-Europa herstelt de sector zich, ook in het Verenigd Koninkrijk, waar een belangrijk deel van de omzet behaald wordt. Er bestaan wel zorgen over het Britse pond, maar die kunnen ze ook daar investeren, dus daar voorzie ik geen grote problemen mee."

"Slecht punt bij BAM is de communicatie naar beleggers. Ze kwamen na het eerste kwartaal met een slecht persbericht. Ze waren van plan 10 miljoen euro te verdienen, maar de uiteindelijke resultaten lagen ver onder dat bedrag. Dat je met zo’n misser komt, moet je goed uitleggen. Beleggers straffen het anders meteen af. Je kunt dit dan wel gebruiken als instapmoment."

"Want wij verwachten dat het later in het jaar beter zal gaan. Het vierde kwartaal is doorgaans een sterke voor BAM. Al met al blijft dit aandeel gewoon op mijn lijstje staan."

Benieuwd naar de volledige lijst van Jos Versteeg? Bekijk 'm hier.

Lees meer: Kooplijst 2017: Corné van Zeijl tipt nieuwe koopkans