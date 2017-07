'Ahold moet vrezen voor Amazon'

Dat is immers een keten van meer dan 400 biologische voedingsmiddelenwinkels, een beetje vergelijkbaar met het – veel kleinere - Nederlandse Marqt, zo schrijft Robert Schuckink Kool in zijn column op Belegger.nl.

Meeste groei

Maar beleggers begrepen het onmiddellijk. Want na het nieuws van de overname daalden in de VS en Europa flink wat beursgenoteerde voedingwinkelketens. Ik vond het vooral opvallend dat Amazon koos voor het segment van de voedingsmarkt waar de meeste groei en hoogste marges te vinden zijn: duurzame en biologische voeding.

Met groeicijfers, afhankelijk van het productsegment, van 12 tot 25 procent jaarlijks, kun je zeker van bovengemiddelde groei spreken. Whole Foods is met een omzet van zo’n 16 miljard dollar per jaar een flinke speler op de gezonde voedingsmarkt. Whole Foods en Marqt spelen succesvol in op een belangrijke ontwikkeling in de westerse wereld: de voortdurend groeiende groep van kapitaalkrachtige consumenten die veel geld spenderen aan gezonde voeding. Dat betekent dus hogere marges en winsten. Die groep vind je vooral in de grote steden.

Boekwinkels Amazon

De topman van Amazon, Jeff Bezos, is altijd heel flexibel geweest als hij kansen ziet. Amazon heeft namelijk al fysieke winkels, onder meer boekwinkels. Daar worden alleen de boeken verkocht waarvan online is gebleken dat die het hardste lopen. De toekomst is dus aan online slim koppelen - met behulp van de data die het online winkelen oplevert – met offline.

Amazon gaat Whole Foods dan ook ‘vastknopen’ aan de eigen online boodschappenbesteldienst AmazonFresh. En daarnaast zullen in de fysieke winkels nieuwe snufjes als detectiesensoren worden aangebracht. Sensoren die bijvoorbeeld meten hoe vaak bij bepaalde schappen wordt stilgestaan, welke schappen voorbij worden gelopen, enzovoort. Daarmee zal Amazon een geweldige winkelervaring voor de klanten koppelen aan een enorme efficiency en superieure opbrengsten, en bovendien weer nieuwe data verzamelen. En data is het nieuwe goud.

Keerpunt

Kenners van de food-retailmarkt denken dat de overname van Whole Foods door Amazon weleens een belangrijk keerpunt voor foodretailers kan gaan betekenen. Door de enorme datakracht die Amazon kan toevoegen, kan de al langer verwachte stroomversnelling van de online dagelijkse boodschappenmarkt nu werkelijk gestalte krijgen. Daarom daalden de koersen van winkelketens als het Amerikaanse Wal-Mart en Ahold Delhaize, dat in de VS groot is in online boodschappen.

Want deze en andere winkelketens moeten vrezen dat ze online voorbij worden gestreefd door spelers die met een nieuwe blik naar de foodretailsector kijken. Ook deze markt verandert nu drastisch. Omdat big data, online shopping en hoge marges op gezonde voeding op een innovatieve manier aan elkaar gaan worden gekoppeld. Amazon concurreert nu met de big boys, en heeft gelijk het lucratiefste segment van de markt gepakt. Het spel is op de wagen in de foodretail-sector.