'Biotech aan vooravond van nieuwe rally'

Sven Borho, fondsmanager bij de Biotech Growth Trust ziet 'ongelofelijke mogelijkheden' in biotechnologieaandelen. De sector heeft volgens hem ten onrechte klappen gekregen tijdens de recente presidentiële verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten, waarbij zowel Hillary Clinton als Donald Trump hard uithaalden naar de hoge prijzen die de farmasector, dus ook biotechbedrijven, vragen voor hun producten. Dit meldt Citywire.

Trump ging in januari zelfs zo ver om farmaceutische bedrijven te verwijten dat ze 'proberen weg te komen met moord' door het vragen van hoge prijzen. Clinton deed eerder al soortgelijke uitspraken. Logisch dat de koersen van biotechaandelen sinds midden 2015 zijwaarts bewegen.

Veel woorden, weinig daden

Borho geeft toe dat hij bij een eerdere aanbeveling van de sector vorig jaar te vroeg was. Maar hij blijft wel bij zijn call. Volgens Borho zijn er namelijk duidelijke tekenen dat Trump met veel minder zware maatregelen zal komen dan eerder aangenomen. Hij ziet daarvoor bewijzen in een in een in The New York Times uitgelekt wetsvoorstel voor medicijnprijzen.

"Er staat daarin niets dat erop wijst dat de regering de prijzen rechtsreeks gaat controleren', zei hij vorige week tijdens de jaarvergadering van Biotech Groth Trust. "Een biotechbedrijf dat met innovaties komt, zal nog steeds vrij zijn die prijzen te vragen die acceptabel zijn voor de markt."

In de wachtkamer

Borho maakt een vergelijking met een eerdere koerscorrectie van biotechaandelen in 1993 toen de first lady van destijds, Hilary Clinton, de sector ook al aanviel. Niet lang daarna herstelden de koersen sterk.

Borho verwacht dat dit nu ook weer het geval zal zijn. Hij denkt dat veel vermogensbeheerders hun kruit nu nog droog houden, maar aan de zijlijn klaar staan om in te stappen. En als dat al niet voor koersstijgingen zorgt, dan zijn het wel de overnames die hij verwacht. Cash heeft de sector genoeg. Daarnaast zijn overnames dè manier om de pijplijn gevuld te houden.

De koersontwikkeling van Biotech Growth van de afgelopen maand geeft Borho voorlopig gelijk. Sinds begin mei is de koers van de investeerder in biotechbedrijven gestegen met 14 procent (in dollars).