Aegon bij aantrekkelijkste largecaps

Dat schrijft Belegger.nl. Voor de lijst komen aandelen in aanmerking die een aantrekkelijke waardering hebben, maar ook een belangrijk concurrentievoordeel hebben. Bij de Large Cap Global Core Pick List ligt de nadruk op Amerikaanse aandelen, maar er kunnen ook Europese bedrijven op staan.

Voor elke sector worden top picks geselecteerd. Deze maand is, net als in juni, consumer discretionary de sector met de laagste waardering. Er hebben daar veel wijzigingen plaatsgevonden.

Consumer discretionary

Bed Bath & Beyond, Under Armour, General Motors en Mattel verdwijnen. Daar voor in de plaats komen Fiat Chrysler Automobiles, AutoZone, Viacom, en we zien deze maand ook Volkswagen weer terug, terwijl dat aandeel een maand geleden nog van de lijst af ging.

Ook in de energiesector zijn er vrij veel wisselingen. Zo gaan Williams Partners, Valero Energy, Enterprise Products Partners en Royal Dutch Shell van de lijst af. Energy Transfer Partners, Spectra Energy Partners, Diamondback Energy, Energy Transfer Equity en Cenovus Energy nemen hun plaats in.

Financials: Aegon

Bij Financials mag Aegon de plaats in nemen van Synchrony Financial. Morningstar-analist Henry Heathfield: "Bij Aegon is het rendement op het eigen vermogen de afgelopen vijf jaar in de lage enkele cijfers gebleven. Dit kwam door hevige concurrentie, regelgeving, rentestijging en niet te vergeten de financiële crisis."

"Dat rendement zal de komende jaren kunnen stijgen naar midden tot hoge enkelcijferige regionen. Bovendien zijn de producten van Aegon goed toegesneden op veranderingen in de pensioenmarkt. De overname van BlackRock's Britse divisie geeft aan dat het blijft investeren in zijn 'defined contribution' aanbod van individuele pensioenproducten."

IT-sector

In de IT-sector vinden ook een aantal wisselingen plaats: Hewlett Packard, CA, Alliance Data Systems, Alibaba Group Holding, Cognizant Technology Solutions en Akamai Technologies verdwijnen. Nieuw toegevoegd worden Adobe Systems, Weibo, Mastercard, LM Ericsson, Western Union en Flex.

Adobe

Analist Rodney Nelson gaat wat dieper in op Adobe. "Adobe krijgt van ons een Wide Moat-rating, vooral vanwege het monopolie op het gebied van creatieve software; de programma's van Adobe zijn zowat de standaard geworden."

"Eenvoudigere applicaties zoals Photoshop bereiken wel een zeker publiek, maar halen het niet bij de geavanceerde producten van Adobe. In combinatie met de uitgebreide trainingen die Adobe zijn gebruikers biedt, maakt dat het lastig om over te stappen naar alternatieven. Met andere woorden: de drempel om te switchen is hoog en dat draagt bij aan het concurrentievoordeel."

Bekijk hier de volledige lijst met aantrekkelijke largecaps van dit moment.