Vier dingen die superbeleggers met elkaar gemeen hebben

Matthew Partridge, columnist bij Marketwatch, zette een aantal dingen op een rij dat twintig van de meest succesvolle en invloedrijke beleggers uit de geschiedenis met elkaar gemeen hebben.

Ze hebben een beleggingsstrategie

Ga je de beurs op zonder strategie, dan is de kans groot dat je geld zal verliezen. De successen van groeibeleggers zoals T. Rowe Price en waardebeleggers als Benjamin Graham tonen aan dat enorm verschillende beleggingsstrategieën nog steeds kunnen resulteren in mooie rendementen. Of u het nu zelf wilt doen of uitbesteedt aan een fondsmanager: U moet een soort plan hebben.

Ze hebben vaardigheden die passen bij hun strategie

Voor iedere beleggingsstrategie zijn weer andere vaardigheden vereist. Waar de ene belegger meedogenloos is en verliesgevende posities meteen sluit, zijn er ook superbeleggers die geduld hebben en het jarenlang uitzitten voordat een belegging geld oplevert.

Ze zijn flexibel

Beleggers die constant hun strategie aanpassen, zijn zelden succesvol. Toch zijn er ook verrassend veel beroemde beleggers die ooit bereid waren om uitzonderingen te maken op hun regels wanneer er zich kansen voordeden die goed genoeg waren.

Waardebelegger Benjamin Graham was bijvoorbeeld het grootste gedeelte van zijn carrière bezig om aandelen op koopjesniveaus op te pikken, in de hoop dat ze achteraf ondergewaardeerd zouden blijken. Zijn meest lucratieve belegging was echter Geico, een verzekeringsbedrijf dat zijn fonds aanhield lang nadat het gestegen was tot boven een ondergewaardeerd niveau.

Ze zijn bereid om tegen de massa in te gaan

Zelfs beleggers die veel geld hebben verdiend door mee te varen op de trends in de markt behaalden hun grootste successen toen ze tegen de massa ingingen. Beleggen in ongeliefde sectoren kan bijvoorbeeld enorme rendementen genereren.

