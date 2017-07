'Opkomende markten verdienen plaats in portefeuille'

Duncan Lamont, head of research bij Schroders, vraagt zich dat af in het rapport Emerging market assets: Zoom-out and re-focus'.

Opkomende markten hebben enkele jaren slecht gepresteerd, maar nu zijn ze relatief goedkoop en neemt de belangstelling onder beleggers weer toe. Maar welke strategie is dan het beste?

Potentieel bij obligaties

Lamont: "De diversiteit binnen opkomende markten is natuurlijk ontzettend groot. Er is dan ook niet één optimale manier van beleggen. Het hangt erg af van de individuele voorkeuren voor risico en rendement. Wanneer we het risico meenemen, denk ik dat obligaties de meest aantrekkelijke keuze zijn."

Er wordt nu echter nog maar weinig in obligaties uit opkomende markten belegd. Dat moet veranderen, vindt hij.

"Een gematigde rendementsverwachting voor de portefeuille kan baat hebben bij staatsobligaties in lokale valuta. Dit schuldpapier koerst onder het langjarig gemiddelde, maar heeft een groot opwaarts potentieel ten opzichte van schuldpapier in Amerikaanse dollars met dezelfde looptijd."

Hoge volatiliteit

Mensen die meer risico willen nemen, kunnen zich tot aandelen wenden. Maar de hoge volatiliteit bij aandelen uit opkomende markten maakt Lamont voorzichtiger.

"Momenteel ligt de volatiliteit lager dan gemiddeld. Maar ik ga ervan uit dat die terug zal keren naar het langetermijngemiddelde. Juist door die hoge volatiliteit is de categorie op zichzelf geen ideale beleggingskeuze. Het is beter om risico en rendement te combineren en dan krijgen obligaties de voorkeur."