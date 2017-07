Is de grote cryptocrash aangebroken?

Onder andere bitcoin, ripple en ethereum zijn meer dan 20 procent gedaald vanaf hun recordhoogtes. Sterker nog: de hele sector heeft ongeveer één derde van zijn marktwaarde verloren sinds hun piek begin juni.

Dat schrijft Bloomberg.

Bitcoin ging 20 procent naar beneden vanaf zijn recordwaarde van 3000 dollar en ethereum is meer dan 50 procent gevallen, nadat de munt begin juni nog op 400 dollar stond. Richard Turnill, global chief investment strategist bij vermogensbeheerder BlackRock, noemt de snelle stijging een teken van overdaad in de markt. Is de bubbel geklapt?

Scepticisme

Of de virtuele munten nu in een bubbel zitten of niet, scepticisme is nooit ver te zoeken. En dat terwijl zelfs na de grote daling de markt van cryptocurrency nog steeds 80 biljoen dollar waard is, tegenover 115 biljoen dollar begin juni.

Insiders zeggen dat ze niet verbaasd zouden zijn door een flinke crash, maar dat een stijging, een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging ook tot de mogelijkheden behoort. De markt van cryptocurrencies is immer zeer volatiel. En niet alleen de markten. De makers van bitcoin schijnen ook ruzie te hebben.

De daling van ethereum en bitcoin komt gelijktijdig aan een grotere sell-off van cryptocurrencies. Maar om de daling even in perspectief te zetten: de prijs van ethereum is nog steeds hoger dan aan het begin van het jaar. Ethereum is sinds begin dit jaar zelfs zo'n 2000 procent gestegen. De marktwaarde in januari was 8 dollar.

