Beleggers verdeeld over investeren in Verenigd Koninkrijk

Uit de 2017-editie van het derde kwartaal van de Brexometer Index blijkt licht stijgende interesse voor beleggingen in activa uit het Verenigd Koninkrijk: 16 procent van de ondervraagden is van plan de investeringen in deze regio de komende zes maanden te verhogen, een groei van drie procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.

Deze enquête van State Street Corporation meet ieder kwartaal het sentiment onder institutionele beleggers ten aanzien van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Tegelijkertijd steeg het aantal ondervraagden dat juist van plan is om de investeringen terug te brengen met twee procentpunt tot 20 procent. Daarnaast verwacht een meerderheid (72 procent) dat de Brexit impact zal hebben op hun bedrijfsvoering, een daling van zeven procentpunt sinds het vorige kwartaal.

Michael Metcalfe, head of Global Macro Strategy bij State Street Global Markets: "Maart 2019 is weer een kwartaal dichterbij, maar zowel de Britse verkiezingen als het begin van de Brexit-onderhandelingen hebben niet kunnen zorgen voor meer duidelijkheid. Het aantal mogelijke uitkomsten is eerder groter dan kleiner geworden."

"Het verlies van een conservatieve meerderheid in het parlement en de noodzaak om samen te werken met de Democratische Unionistische Partij (DUP) heeft de hoop op een soft-Brexit verstevigd, maar tegelijkertijd ook de kans op een politieke impasse of het uitblijven van een deal vergroot."