Geen vuiltje aan de lucht voor aandelen

Sommige beleggers denken van wel, maar niet vermogensbeheerder BlackRock. De marktanalisten van het BlackRock Investment Institute verwachten dat de bullmarkt (een markt waarin de koersen al ruime tijd stijgen en beleggers positief zijn) nog jaren kan duren. Aandelen hebben de voorkeur boven obligaties; en Europa, Japan en de opkomende markten boven de Verenigde Staten.

Dat schrijven Richard Turnhill, chief investment officer, en zijn team in de Midyear 2017 Global Investment Outlook.

Oververhitting

Wat de bulls en de bears waarschijnlijk het meest scheidt is de inschatting over waar de wereld zich bevindt in de business cycle. De pessimisten denken dat we bijna op de top zitten, de optimisten - waaronder BlackRock - geloven dat we nog een tijdje te gaan hebben.

Dat heeft veel te maken met oververhitting. Normaal gesproken wordt de top van de business cycle bereikt als de productiecapaciteit vol benut is, de lonen sterker stijgen dan eigenlijk verantwoord en de consumptie en investeringen bloeien.

Vaak loert dan inflatie en moeten centrale banken reageren met een hogere rente om de economie af te koelen. Voor beleggers doorgaans niet het beste moment om te investeren.

Overdreven angst

Maar volgens BlackRock zijn we nog lang niet op de top. Een van de belangrijkste bewijzen daarvoor is de inflatie. Zelfs in de VS - die het verst zijn in de cyclus - is de inflatie nog altijd beperkt. Angst voor een agressieve Federal Reserve is daarom overdreven.

Wat BlackRock verwacht voor de komende jaren is aanhoudende stabiele economische groei, maar op een lager niveau dan voorgaande cycli. En juist daarom kan de bullmarket nog jaren voortduren. Correcties zijn een goed moment om aandelen bij te kopen.