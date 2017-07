'Beleggers moeten voorzichtiger worden'

Dat stelt Paolo Federici, hoofd van Noord-Europa bij Fidelity International.

"Het goede nieuws is dat telkens als we denken dat het einde van de wereld om de hoek ligt, we weer verrast zijn over hoe het 'systeem' in staat is om op een redelijker pad te blijven. Het slechte nieuws is dat zich in de toekomst waarschijnlijk meer momenten zullen aandienen dat het er echt op lijkt aan te komen."

Nervositeit

Nervositeit over wanneer en hoe de alsmaar stijgende beurs eindigt, houdt beleggers bezig en dat is niet zonder reden. Federici wijst erop dat we een lange weg hebben afgelegd in de huidige cyclus. Met een bullmarkt van 99 maanden sinds 2009, is de huidige bullmarkt een van de langste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Inmiddels is het voor beleggers dan ook tijd zich erop voor te bereiden dat de piek de komende twaalf tot achttien maanden bereikt wordt, denkt Federici.

Hoewel de bullmarkt nog intact blijft, zit die dus wel in zijn laatste fase. Toch wijst Federici erop dat de koersen gelukkig wel ondersteund worden door winstgroei en dat er weinig tekenen zijn van irrationele buitensporigheid.

Ook ziet Fidelity naar eigen zeggen geen ontkoppeling van de waarderingen en de winsten tot de zorgwekkende niveaus die te zien waren tijdens voorgaande pieken zoals tijdens de internetzeepbel in 2001.

Opleving

Vooral Europa profiteert van een opleving van economische groei en de winstgroei, doordat bezorgdheid over de politiek verdwenen is. Europese winstverwachtingen zijn sterk naar boven aangepast en zijn de afgelopen vijf jaar niet zo positief geweest als nu.

Niet voor niets noemt Fidelity Europa de aantrekkelijkste aandelenmarkt als het gaat om winstgroei en rendementspotentieel. Er is ruimte voor een inhaalslag ten opzichte van de Verenigde Staten. Toch zal ook in de VS de markt omhoog blijven gaan, ondersteund door winstgroei. Zeker toonaangevende technologiebedrijven kunnen hier naar verwachting een bijdrage aan leveren.

Sectoren en grondstoffen

Op sectorniveau geeft Fidelity de voorkeur aan de technologiesector en de gezondheidszorg omdat het hoge niveau van innovaties er leidt tot duurzaam sterke winstgroei.

Over grondstoffen is Fidelity minder te spreken: "Onze vroege indicator van mondiale activiteit duidt op een wereldwijde groeivertraging, dus we zijn over het algemeen minder positief. We prefereren energie boven metalen."