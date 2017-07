'Gezondheidssector nu op koopjesniveau'

Hij beweegt naar eigen zeggen langzaam weg van technologiebedrijven, zo schrijft MarketWatch. In plaats daarvan is hij te spreken over de gezondheidszorgsector, die volgens hem nu op ‘koopjesniveau’ staat. De sector moest al 12 procent inleveren de afgelopen twaalf maanden en handelt op 15,8 keer de winst.

Gilead Sciences

Gevraagd naar een favoriet aandeel noemt de expert Gilead Sciences. De koers van het aandeel is de afgelopen twee jaar al 39 procent gedaald.

Door de sterke resultaten van het hepatitis C-medicijn Harvoni steeg de omzet in 2014 met 127 procent, en in 2015 met 31 procent. In 2016 daalde de omzet echter weer met 7 procent. De vraag viel terug omdat minder patiënten de behandeling nodig hadden en de prijzen lager waren.

Dieptepunt

Gilead heeft echter een geschiedenis als bedrijf dat de ontwikkeling van veelbelovende medicijnen van andere bedrijven overneemt, of zelf nieuwe medicijnen kan ontwikkelen, weet Dodson.

"Met zoveel cash en ervaring, moeten ze wel komen met een heel belangrijk medicijn. En omdat het aandeel op of in de buurt van een dieptepunt noteert, koop ik bij", aldus de CEO.

