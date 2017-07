IEXProfs zet een aantal reacties van hen op een rij. Eén daarvan is van Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco.

"Er is zeker wat aan de hand. Draghi heeft vorige week namelijk verklaard dat het deflatiemonster definitief is verslagen. Dat wil niet zeggen dat de inflatie nu zal oplopen. Integendeel. De dalende olieprijs houdt dat tegen. Maar, en dat is belangrijk, voor Draghi is een dalende inflatie geen reden meer om additionele stimuleringsmaatregelen te nemen. We kunnen nu gaan praten over reflatie."

Absurd

"Trendbreuk? Dat is een groot woord, maar beleggers zijn wel wakker geschud. Dat komt vooral doordat centrale banken in koor zinspelen op verkrapping. De kraan gaat langzaam dicht. Zeker niet te snel, want niemand wil paniek veroorzaken. Het feest loopt op zijn einde. Met een economische groei die dit jaar boven de 2 procent uitkomt is een negatieve korte rente in de eurozone natuurlijk absurd."

"Voor de eurozone wordt nu rekening gehouden met een eerste renteverhoging in het laatste kwartaal van 2018. De Fed is er al mee begonnen. De Amerikaanse centrale bank zegt er nog eentje te doen in december om de rente volgend jaar nog eens met drie keer te verhogen. De markt gelooft dat niet. Ik ook niet. De missing link is loongroei. Daar is nu nog nergens sprake van. Zonder loongroei krijgen we geen structurele inflatie."

Geleidelijk proces

"Aandelenbeleggers hoeven zich niet al te grote zorgen te maken. Er wordt alleen verkrapt als de economische ontwikkeling dat kan hebben. Een gezonde groei is positief voor de winstontwikkeling. Voor obligaties past meer voorzichtigheid. Het is aannemelijk dat de lange rente zal stijgen. Dat is maar goed ook. Maar dit zal dus een geleidelijk proces zijn, zo is de bedoeling."

