Beleggers meest positief over Ahold Delhaize

De 431 deelnemers aan de IEX Bull/Bear Enquête zijn weer meer zeer optimistisch of optimistisch over de economie en aandelenmarkten in het algemeen.

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, staat voor juli op een nette 52,6 en blijft daarbij dus op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli luidt als volgt (tussen haakjes de score voor juni):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 11,6 procent (was 8,3 procent)

Optimistisch: 47,1 procent (was 41,6 procent)

Neutraal: 27,6 procent (was 34,5 procent)

Pessimistisch: 11,1 procent (was 12,7 procent)

Zeer pessimistisch: 2,6 procent (was 3,0 procent)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 9,0 procent (was 6,4 procent)

Optimistisch: 31,8 procent (was 26,4 procent)

Neutraal: 28,5 procent (was 32,4 procent)

Pessimistisch: 25,3 procent (was 28,5 procent)

Zeer pessimistisch: 5,3 procent (was 6,3 procent)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 60,8 procent (was 46,5 procent)

Neutraal: 20,4 procent (was 31,9 procent)

Omlaag: 18,8 procent (was 21,7 procent)

AEX komende maand

Omhoog: 34,8 procent (was 22,6 procent)

Neutraal: 31,3 procent (was 35,7 procent)

Omlaag: 33,9 procent (was 41,7 procent)

Aandelenkeuzes juni

Juni was geen topmaand. De AEX deed -3,2 procent, maar de topportefeuille deed het nog slechter dan de benchmark en daalde 6,4 procent. De flopportefeuille deed het juist ietsjepietsje beter dan de benchmark en ging gemiddeld met 3,1 procent omlaag. Al met al een maand om te vergeten qua rendement.

Toppers juni:

Ahold Delhaize: -14,7 procent

Aegon: +0,9 procent

Heineiken: - 3,7 procent

KPN: - 8,2 procent

Floppers juni:

AkzoNobel: +2,3 procent

Altice: -8,8 procent

Wolters Kluwer: -5,8 procent

Vopak: +0,0 procent

Hoogste verwachtingen Ahold Delhaize

Voordat we naar de maandtoppers en -floppers gaan voor juli, even een kleine update voor de rest van het jaar. We vroegen IEX-lezers deze keer ook van welk aandeel zij het meest verwachten in de tweede helft van 2017. Dat is – dankzij de overnameperikelen bij de concurrentie – met stip Ahold Delhaize. Blijkbaar verwachten IEX-beleggers nog meer overnameactiviteiten in de sector als koersdrijvers 2017. Hieronder het lijstje met jullie favorieten en de percentages.

Ahold Delhaize (15,31 procent van de ondervraagden verwacht het meest van dit aandeel in de tweede helft van 2017)

ASML (11,14 procent)

Heineken (10,90 procent)

Arcelor Mittal (9,98 procent)

Royal Dutch Shell (9,98 procent)

Aandelenkeuzes juli

De eerste twee toppers nemen IEX-ers mee van vorige maand, dus alleen ING en ASML zijn nieuw. Al is er deze maand wel overtuigender voor Ahold Delhaize gekozen (tien stemmen meer dan vorige maand). Bij de floppers zijn Vopak en Altice blijvertjes en NN (woekerpolisaffaire) en Wolters nieuw in het rijtje floppers.