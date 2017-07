Superaandelen selecteren is lastiger dan je denkt

Dat blijkt uit academisch onderzoek.

Aandelen geven op de lange termijn de beste kans op een goed rendement, daar zijn de expetrts het over eens. Maar de volgende vraag is dan: welke aandelen moet je dan hebben? En dan wordt het lastiger.

Hendrik Bessembinder, finance professor aan de Arizona State University onderzocht de rendementen van alle aandelen van alle Amerikaanse beurzen sinds 1926. Dat zijn er gigantisch veel: namelijk 25.782 met 3.524.849 maandelijkse rendementen. Uit al die data bleek waarom het selecteren van aandelen zo moeilijk is:

De 4 procent best presterende aandelen waren verantwoordelijk voor de gehele winst van de Amerikaanse aandelenmarkt sinds 1926.

Maar 42,1 procent van al het aandelenrendement was positief.

De reden dat het langetermijnrendement zo hoog lijkt, is statistisch: een aandeel als bijvoorbeeld Apple of Google kan duizenden procenten stijgen, maar probleemaandelen van bedrijven die failliet gaan, kunnen maar 100 procent verliezen.

Speld in een hooiberg

De aandelenmarkt creëerde over negentig jaar zo'n 32 biljoen dollar aan rendement - en daar wil je als belegger natuurlijk graag van meegenieten - maar meer dan de helft van dat rendement was afkomstig van slechts 86 zeer goed presterende aandelen.

Dat is uit bijna 26.000 aandelen. Oftewel: als het vinden van een speld in een hooiberg. Dat wil niet zeggen dat die andere aandelen waardeloze beleggingen zijn, maar het scheelt een slok op een borrel als je een paar van die uitzonderlijke winners in portefeuille hebt.

Do you feel lucky, zou Dirty Harry zeggen tegen de dappere beleggers die de uitdaging aan willen gaan om de pareltjes zelf te willen vinden. Voor anderen heeft Bessembinder een simpele conclusie: diversificatie (bijvoorbeeld in de vorm van beleggingsfondsen en ETF's) is essentieel in een portefeuille. Zo vergroot je de kans dat je ook de uiteindelijke winstmakers in portefeuille hebt.