Technologiesector blijft aantrekkelijk voor beleggers

Dat stelt Pieter Schop, senior portfolio manager equity specialties en manager information technology fonds bij NN Investment Partners, in een note.

Bescheiden premie

Technologieaandelen hebben de afgelopen drie jaar wereldwijd de bredere aandelenindices overtroffen. Dat is volgens Schop te danken aan een sterke belangstelling van beleggers voor grote niet-cyclische thema's. Denk daarbij aan kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's, de cloud, big data en het internet der dingen. De recente correctie van technologieaandelen ziet Schop dan ook als niets meer dan winstnemingen en de situatie wordt volgens hem niet gedreven door fundamentals.

Daarnaast is de stijging van de koers-winstverhouding van de sector min of meer in lijn met de markt. "Technologieaandelen noteren slechts tegen een bescheiden premie ten opzichte van de markt. Dit is niet vergelijkbaar met eind jaren negentig, toen de sector tegen een hoge premie noteerde", schrijft Schop.

De lage rentes en lage inflatieverwachtingen hebben gezorgd voor een opmars van groeiaandelen. Dat maakt ze kwetsbaar voor winstnemingen en dat gaat vooral op voor aandelen die het duurst en het populairst zijn. Maar hoewel sommigen bang zijn dat het einde van de beursrally in zicht is, blijven de obligatiemarkten volgens Schop bescheiden economische groei inprijzen.

Aantrekkelijke waardering

Schop verwacht dat in een klimaat met een lage economische groei en deflatoire druk, groeiaandelen het goed zullen blijven doen vanwege hun schaarste. Ook merkt hij op dat de waardering van technologiebedrijven aantrekkelijk is ten opzichte van het groeipotentieel, dat er volop innovatie is, de balansen sterk zijn en dat het winstmomentum goed blijft.

"Wij zijn optimistisch over het vermogen van de sector om de bredere markt te blijven verslaan. We zijn ervan overtuigd dat de vooruitzichten voor de technologiesector voor de langere termijn gunstig blijven, omdat de sector een belangrijke rol zal blijven spelen in de productiviteitsstijgingen binnen de bredere economie."