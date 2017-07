Experts tippen favoriete Nederlandse aandelen

Gedurende de avond kwamen zes beursexperts aan het woord die elk drie aandelen tipten.

Corné van Zeijl: Brunel, Bam en Flow Traders

Oude rot in het vak Corné van Zeijl (Actiam) beet het spits af met zijn drie kansrijke aandelen: Brunel, Bam en Flow Traders.

Corné van Zeijl: "Brunel is een aandeel dat het momenteel moeilijk heeft, maar blijft een overnamekandidaat met een riante kaspositie."

Verder noemde Van Zeijl BAM en Flow Traders. Flow Traders betitelde hij als een ongeliefd aandeel met een uitstekende balans en een goede bescherming bij een beursdaling.

Nico Bakker: SBM Offshore, Wessanen en Bam

Bouwbedrijf BAM werd ook genoemd door de volgende spreker, Nico Bakker (BNP Paribas). Bakker is technisch analist en ziet BAM stijgen vanaf het huidige niveau naar 5,50 euro. Daarnaast noemde hij SBM Offshore (kan volgens hem naar 16 euro) en Wessanen.

Volgens Bakker moet SBM niet onder de 13 euro komen en gaat Wessanen zijn sterke trend vervolgen. Pikant genoeg noemde Corné van Zeijl Wessanen als shortkandidaat omdat het aandeel tegen dertig keer de geschatte winst voor 2017 handelt.

Nico Inberg: Eurocommercial, TomTom en Pharming

Nico Inberg van IEX noemde de Nederlandse vastgoedaandelen ondergewaardeerd en koos Eurocommercial Properties als zijn favoriete Nederlandse vastgoedaandeel. De stijgende prijzen van ook winkelvastgoed zou Eurocom in de kaart moeten spelen. "Kopen en wegleggen", aldus de marktvorser.

Naast TomTom tipte Inberg Pharming als koopkandidaat. Volgens Inberg gaat Pharming eindelijk winst maken, nu ze vorig jaar de verkooprechten voor de VS, Canada en Mexico hebben terug kunnen kopen.

Jim Tehupuring: Ahold, TomTom en Flow Traders

Jim Tehupuring (Probeleggen) tipte net als Inberg TomTom, en net als Van Zeijl Flow Traders. Ook Ahold Delhaize stond op zijn lijst. Volgens Tehupuring is de afstraffing die Ahold kreeg twee weken geleden overdreven en hij noemde de situatie rond de grootgrutter 'een perfect storm'.

Hetzelfde gold volgens Tehupuring voor Flow Traders, dat momenteel te kampen heeft met een lage beweeglijkheid (volatility) op de beurs, waardoor er weinig te verdienen valt. "Die volatility zal terugkeren", aldus Tehupuring.

Royce Tostrams: Unilever, Philips en ASML

Daarna was het podium aan Royce Tostrams (sinds kort met zijn Tostrams Groep aangesloten bij IEX), de nestor van de Nederlandse Technische Analyse. Royce had een duidelijke boodschap: "Buy the dip!". Hij gaf concrete koersdoelen mee aan zijn tips Unilever (55 euro), ASML (142,50 euro) en Philips (41 euro).

Jos Versteeg: Ahold, Galapagos en Takeaway.com

Als laatste was het woord aan Jos Versteeg van Theodoor Gilissen. Versteeg trapte af met Ahold. Volgens Versteeg zit Ahold letterlijk in de goede hoek (de Noord-Oostkant van de VS), behaalt het grote synergievoordelen en komt er een beter tweede halfjaar. Zijn koersdoel voor Ahold is 20 euro.

Zijn andere twee tips waren Galapagos (koersdoel 100 euro) en Takeaway.com. Wat betreft de laatste waagde hij zich niet aan een koersdoel, maar vond hij Takeaway.com, eens een marktpositie is veroverd, wel zeer winstgevend.

Mocht de verovering van de Duitse markt niet lukken, dan ligt een overname altijd nog in het verschiet, aldus Versteeg.

Terugkijken?

Wilt u het webinar nog eens terugkijken, of de sheets van de presentaties zien, klik dan op deze link om op de webinarpagina van BNP Paribas te komen.