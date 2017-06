'Kijk bij fondsselectie niet naar het verleden'

Bij de keuze van actief beheerde fondsen zijn er maar weinig beleggers die niet van te voren checken hoe dat fonds in het verleden heeft gepresteerd. Goede resultaten uit het verleden maken hebberig. Zij bieden immers een zekere garantie voor de toekomst. Althans, dat zou je denken.

Dure misrekening

Volgens Larry Swedroe van The Bam Alliance is deze populaire opvating een dure misrekening. Uit onderzoek van S&P Dow Jones Indices blijkt volgens hem overduidelijk dat die garantie niet bestaat. Integendeel zelfs.

S&P Dow Jones Indices vergelijkt sinds 2002 de resultaten van actief beheerde fondsen met die van indexfondsen. Wat blijkt? Als het voortschrijdend gemiddeld van maart 2017 wordt vergeleken met dat van twee jaar eerder, dan kon bij de largecap-fondsen slechts 1,9 procent van de fondsen die in 2015 bij de beste 25 procent zat, dat resultaat in 2017 herhalen. Veel kwamen zelfs in het onderste kwadrant uit.

Actieve obligatiebeleggers presteren beter

Bij smallcap-fondsen was de kans iets groter op continue goede prestaties, maar ook daar was het niet veel meer dan een paar procent. Alleen bij obligatiefondsen hebben actieve fondsen iets meer kans de goede resultaten uit het verleden te herhalen.

Wat beleggers volgens Swedroe wel kunnen leren uit de cijfers van S&P Dow Jones Indices, is dat ze beter niet kunnen gokken op fondsen die het in het verleden slecht hebben gepresteerd. Die fondsen hebben namelijk goede kans dat over een paar jaar nog steeds te doen of, nog erger, helemaal verdwijnen.

