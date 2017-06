Drie ondergewaardeerde Italiaanse aandelen

"Veel Italiaanse bedrijven worden nu over één kam geschoren, waardoor er een aantrekkelijk prijskaartje kan ontstaan. Maar de prijs alleen is niet genoeg. Er moet een katalysator zijn die de verborgen waarde van een onderneming naar boven kan halen, zegt hij.

In dat licht vindt hij de volgende aandelen zeker het overwegen waard:

Unicredit

"Unicredit is de grootste bank van Italië en kwam als één van de zwaksten uit de stresstest van de ECB. Na een herkapitalisatie van 13 miljard euro noteert de bank altijd nog onder zijn boekwaarde. Er zijn echter tekenen dat de winstgevendheid verbetert. Onder leiding van de nieuwe Franse CEO is de financiële positie in korte tijd al fors verbeterd, waardoor de recente kwartaalcijfers al de verwachtingen overtroffen."

Telecom Italia

"In de portefeuille van Skagen zit daarnaast Telecom Italia, dat last heeft van een 'dubbel discount'-effect. Er geldt een korting wegens het land, maar ook vanwege de sector waarin het bedrijf zich bevindt. De nieuwe CEO heeft een aantal belangrijke investeringen gedaan en de telecommaatschappij op een keerpunt gebracht. Daarnaast is er fors gesneden in de kosten en is een programma voor winstverbetering opgezet. Wij verwachten een aantrekkelijke kasstroom in de komende twee tot drie jaar."

Massimo Zanetti

"De derde Italiaanse onderneming is Massimo Zanetti, een familiebedrijf dat al door de derde generatie wordt aangestuurd. Het bedrijf is eigenaar van onder andere Segafredo, Hills Bros en Bontea. Sinds 2015 is Massimo Zanetti aan de beurs van Milaan genoteerd."

"Consumenten zijn doorgaans loyaal aan hun koffiemerk en de tactiek van Massimo Zanetti is om kleine lokale merken over te nemen en hun netwerk aan te wenden voor het aan de man brengen van Segafredo. Over het bedrijf is weinig research voorhanden en daarom is het relatief onopgemerkt gebleven bij beleggers."

"Het aandeel is aantrekkelijk geprijsd en het bedrijft heeft flinke vooruitgang geboekt in de differentiatie van de activiteiten. De inkomsten zijn het afgelopen jaar met 7% gegroeid. Zanetti heeft nog niet eerder een efficiency-verbeteringsprogramma doorgevoerd en daarom is de kostenstructuur nog niet optimaal. Op korte termijn werd het bedrijf geraakt door de hogere prijs in koffiebonen. Maar een prijsverlaging in combinatie met een beter gestroomlijnde organisatie zijn de katalysatoren die het aandeel aantrekkelijk maken."

