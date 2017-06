'Sterkste winstgroei bij Europese aandelen'

NN denkt dat de sterke economische cijfers de beleggingscategorie ondersteunen. Daarnaast zien ze een sterke, kwaliteitsvolle winstgroei, gedreven door hogere omzetten en hogere winstmarges. Daarbij komen nog de lage rentes en een hoog ondernemersvertrouwen, wat te zien is aan de vele overnames en beursgangen.

Doorbraak in winstgevendheid

"Het jaar 2017 markeert een doorbraak voor de winstgevendheid van bedrijven in Europa, na een langdurige winstrecessie in de regio. We zien een winstgroei die momenteel aanzienlijk hoger is dan in de VS, met een verwachte groei van respectievelijk 19 procent en 13 procent dit jaar", zegt Jeroen Bos, Head of Equities bij NN.

Daarnaast zijn de risico's afgenomen en zien de waarderingen er aantrekkelijk uit. En hoewel het politieke risico in de regio nog niet weg is, is de situatie wel stabieler. Al met al springen Europese aandelen er echt uit, stelt Bos.

Hogere korting

"Europese aandelen zijn nu gemiddeld tegen een hogere korting verhandelbaar dan Amerikaanse. Aandelen uit de VS zijn de afgelopen kwartalen alleen maar duurder geworden, en dat geldt niet voor Europese. We blijven dus overwogen in deze categorie."