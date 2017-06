Goud dit jaar naar de 1500 dollar?

Dat schrijft Marketwatch. Holmes ziet zeker potentieel voor goud. Momenteel ligt de koers zo rond de 1250 dollar, dus er is een stijging nodig van 20 procent om dit bedrag te halen.

Gouden toekomst

"Goud reageert nu op de geopolitieke onzekerheid, de zwakke dollar en het lage rentetarief", zegt Holmes. Hij gaat verder. "Een van de meest schokkende dingen van de afgelopen week is dat voor het eerst sinds september, goud het beter deed dan de Amerikaanse dollar." Volgens Holmes is de zwakke dollar een van de grootste invloeden op de goudmarkt.

Daarnaast heeft de goudprijs een extra boost gekregen door de wereldwijde politieke onzekerheid, van Brexit en Trump tot de onrust in het Midden-Oosten. Daarnaast verhoogt de Fed de rentetarieven erg langzaam, vertelt hij aan MarketWatch. En de resulterende angst van beleggers zorgt ervoor dat zij op zoek gaan naar veilige havens — zoals goud.

Vooral in China en India heeft de vraag naar goud recordhoogtes bereikt volgens Holmes. "De devaluatie van de yuan en de trage vastgoedmarkt heeft in China de goudprijs verhoogd en in India is de goudimport verviervoudigd nadat handelaren lucht kregen van een mogelijke belastingverhoging op sieraden."

Toch is er nog ruimte voor groei in China. Holmes: "In vergelijking met de VS, waar goud 75 procent van de federale reserves omvat, is dit in China slechts 2 procent. Dat geeft China nog enorme mogelijkheden tot de accumulatie van meer goud."

Goud-ETF

Volgens Holmes is het momenteel een kopersmarkt voor goudmijnaandelen van hoge kwaliteit. "Door marktbewegingen zijn de aandelen momenteel te verkrijgen met een korting." Daarom start U.S. Global Investors deze maand met een goud-ETF, naast hun Gold & Precious Metals Funds en World Precious Minerals Fund.

"Het managen van verwachtingen is essentieel bij het investeren in goud", zegt Holmes. Hoewel goud kan stijgen naar 1500 dollar, is een daling naar 1000 dollar ook een mogelijkheid. "Daarom", zegt hij, "moeten we hopen op het beste maar voorbereiden op het slechtste."