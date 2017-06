Zo koop je voor het eerst cryptogeld

Op het moment van schrijven betaal je voor een bitcoin bijna 2500 euro en heeft de bitcoinmarkt inmiddels al een omvang van krap 40 miljard dollar. Als je bedenkt dat in de beginjaren de bitcoin slechts enkele euro’s waard was, zijn enkele bitcoinbeleggers in de afgelopen jaren zeer rijk geworden met de aanschaf ervan.

Bitcoin bestaat onder de cryptovaluta het langst, maar langzaam verschuift de interesse naar ethereum. De digitale munt, ether genaamd, realiseerde dit jaar indrukwekkende koerswinsten, nadat grote bedrijven als Microsoft, Samsung en JPMorgan Chase het cryptogeld massaal omarmden.

Op deze website wordt uitgebreid omschreven wat het verschil is tussen bitcoin en ethereum. In het kort:

Ook voor Ethereum heb je 'coins' nodig, net zoals bij Bitcoin. Hier heten ze echter 'Ethers', al is het principe hetzelfde als Bitcoins. Het grote verschil is echter dat Bitcoins niet Turing-complete zijn, wat er op neerkomt dat het geen volwaardige programmeertaal is. Ethers zijn dat wel en daarmee wordt het aantal slimme contracten dat ondersteund veel groter. Ethereum is dan ook niet bedoeld als nieuwe wisselkoers, maar als een gigantische virtuele machine die draait op een gedecentraliseerde blockchain. Daarmee kan het in services en content voorzien die onderhouden worden door het gehele netwerk, zonder dat het hierbij een bedrijf of server nodig heeft en deze hierom moet vertrouwen.

Een ether was begin dit jaar nog rond de 10 euro waard, maar inmiddels betaal je al ruim 300 euro per munt. Ethereum lijkt langzaam maar zeker te groeien ten opzichte van de bitcoin. Er wordt verwacht dat de marktomvang van ether dit jaar al groter is dan die van bitcoin.

Andere cryptomunten zijn Ripple, Litecoin, Statis, en Siacoin. Deze zijn iets minder bekend, maar hebben allemaal iets unieks ten opzichte van elkaar.

Zo koop je cryptogeld

Cryptogeld kopen is voor veel mensen nog onduidelijk. Het is immers net even wat anders dan het kopen van een aandeel. In plaats van aandelen krijg je nu namelijk digitale munten. Dit digitale geld is in zekere zin beter dan papiergeld, omdat het een groter doel dient. In het geval van ethereum is dat doel het opbouwen van een gedecentraliseerd platform om diensten en content op te onderhouden. Zonder er een al te technisch verhaal van te maken: door ether te kopen kan ethereum verder groeien.

Maar hoe koop je ethers? De meest voor de hand liggende manier is via BTCDirect. Om misbruik te voorkomen moet je je legitimeren door middel van een paspoort en een foto van jou en je paspoort. Het digitale geld moet ook in een portemonnee, een etherwallet genaamd. Dit is eigenlijk een soort bankrekening. BTCDirect adviseert om een portemonnee aan te maken via Blockchain.info, een proces dat enkele minuten duurt en redelijk voor zichzelf spreekt.

Wanneer je je wallet opent vind je ook je eigen bitcoinadres, wat eigenlijk te vergelijken is met een IBAN-nummer. Met dit adres kun je euro’s op je bankrekening ontvangen. En voilà: je kunt nu je eerste bitcoins of ethers kopen!