'Hype rondom digitale valuta is zeepbel'

De VEB zet zes omstandigheden en feiten op een rij die erop wijzen dat er sprake is van een cryptovalutazeepbel.

1. Waarde digitale valuta zes keer over de kop

Hoewel er veel aandacht uitgaat naar bitcoin (de eerste en grootste digitale munt), zijn er nog honderden andere valuta van dit soort. De totale waarde van alle cryptovaluta samen is dit jaar zelfs zes keer over de kop gegaan en daarmee de grens van 100 miljard dollar gepasseerd. "Vanaf half maart is het min of meer een rechte lijn omhoog", aldus de VEB.

2. Prijsexplosie relatief verstopt

De prijsexplosie zit vooral verstopt bij de kleinere digitale munten. Zo is ether (of ethereum), op bitcoin na de grootste munt, sinds het begin van dit jaar ruim veertig keer over de kop gegaan. De op twee na grootste munt (ripple) ging zelfs 54 keer over de kop.

Dit doet denken aan de internetzeepbel waar op de Amerikaanse beurs ook legio kleine onbekende internetbedrijven met amper omzet, miljardenwaarderingen kregen."

3. Prijsexplosie komt niet uit het niets

Dat digitale valuta sinds half maart zo fors zijn gestegen lijkt bovenal te komen doordat Aziatische beleggers cryptovaluta massaal hebben omarmd. Daarnaast gaan de investeringen in de concrete toepassingen van de technologie achter de munten door.

4. Handelen met focus op koerswinst

Hét kenmerk van een zeepbel is volgens de VEB dat beleggers ergens in investeren om de belegging ook snel weer tegen een hogere prijs te verkopen.

5. Digitale goudkoorts

"Daarnaast lijkt er een soort goudkoorts te zijn uitgebroken onder mensen die digitale munten willen winnen. Op de Amerikaanse online marktplaats Craiglist worden grote bedragen gevraagd voor computers die dit kunnen. Dichter bij huis, op Marktplaats, is ook een groot aanbod van dit soort computers."

6. Slecht nieuws wordt snel verworpen

De VEB onderstreept dat de opkomst van bitcoin gepaard is gegaan met veel kleine en grote hackincidenten. Voorheen zorgde dat steeds voor aanzienlijke koersdalingen. De VEB wijst op een incident vorige week waarbij de koers van ethereum kortstondig implodeerde.

"Een flashcrash zoals die afgelopen paar jaar een paar keer plaatsvond op andere financiële markten. Mensen met stoploss orders zagen hun investering verdwijnen. Het heeft vooralsnog echter niet geleid tot een verlies aan vertrouwen en bijbehorende dalingen."

