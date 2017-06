KLM: fasten your seatbelts

Ik kan trouwens beter zeggen 'afgehapt', want het gaat hard, schrijft Robert Schuckink Kool in zijn column op Belegger.nl. Zo passeerde de Ierse prijsvechter Ryanair recent het Duitse Lufthansa als Europa's grootste luchtvaartmaatschappij, gemeten in aantal vervoerde passagiers.

Die mijlpaal maakt denk ik ook heel inzichtelijk hoe de Europese luchtvaartmarkt zich ontwikkelt. De 117 miljoen passagiers die Ryanair vorig jaar vervoerde, betekenen namelijk een toename van 15 procent vergeleken met 2015. Lufthansa bleef vorig jaar steken op bijna 110 miljoen passagiers en 1,85 procent groei. Ook easyJet en andere prijsvechters boekten vorig jaar weer bovengemiddelde groeicijfers. Op deze wijze gaat het heel hard en zullen de prijsvechters de traditionele luchtvaartmaatschappijen helemaal gaan verdringen.

Intercontinentale vluchten

En dat is ook precies wat staat te gebeuren, zegt Carolyn McCall, de vrouwelijke CEO van eayJet. Zij verwacht dat over vijf jaar binnen Europa alleen nog prijsvechters succesvol zijn. Haar raad voor Air France-KLM en dergelijke maatschappijen: concentreer je op intercontinentale vluchten, want alleen daar kunnen jullie nog geld verdienen.

Die analyse is overigens niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat prijsvechters nu steeds meer invloed opeisen.

Meepraten over Schiphol

Zo vindt McCall bijvoorbeeld dat easyJet als de nummer twee vervoerder op Schiphol mee moet praten met de Nederlandse beleidsmakers over de verdere groei van de luchthaven. EasyJet heeft pas twee jaar een basis op Schiphol maar vervoerde vorig jaar al 5,6 miljoen reizigers vanaf deze luchthaven. Ook Ryanair vliegt vanaf Schiphol. En ook de Ieren zouden graag mee willen praten over de groei van Schiphol en de verdeling van de vluchtbewegingen.

Prijsvechters vliegen dus niet meer alleen vanaf de kleinere vliegvelden maar steeds vaker ook vanaf de grote luchthavens. En ze vinden dat ze, omdat ze betalen voor landingsrechten, ook navenante invloed op de luchtvaartpolitiek verdienen. In de VS zie je trouwens een soortgelijke ontwikkeling. Daar is prijsvechter Southwest Airlines sinds 2014 de grootste, in aantal binnenlandse passagiers.

Verdubbeling aantal passagiers

Tot 2035 verdubbelt het aantal passagiers in de internationale luchtvaart naar 7,2 miljard jaarlijks, aldus de International Air Transport Association (IATA). Het leeuwendeel van die groei zal terechtkomen bij de prijsvechters en dat is heel interessant voor beleggers.