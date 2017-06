Deze vier dingen kunnen het aandelenfeest verpesten

MarketWatch zet de vier meest reële oorzaken op een rijtje:

1. Recessie

Hoewel niet iedere bearmarkt een recessie voorspelt, wordt wel iedere recessie voorafgegaan door een bearmarkt of een correctie. En wat is de kans op een recessie? Die is momenteel klein. De banengroei in de VS is weliswaar afgezwakt en het bbp groeit met slechts 1,2%, maar we zien geen dalingen die we normaal bij een recessie zien.

2. Federal Reserve

De Amerikaanse centrale bank verhoogt gestaag de rente. Met 1 tot 1,25% is het niveau nog steeds historisch laag. Voor de laatste twee recessies en bearmarkten piekte de rente op 6,5% (in 2000) en 5,25% (in 2007), dus er is nog heel wat ruimte voordat het een bedreiging wordt voor aandelen. En een trage groei zorgt er misschien voor dat Yellen niet te snel zal verhogen, als ze al verhoogt. Toch kunnen een rustig oplopende rente en een gestage inkrimping van de balans de stieren uiteindelijk een halt toeroepen.

3. Crash FAANG-aandelen

Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de sterke prestaties op de Amerikaanse aandelenmarkt. Als de technologiesector onderuit gaat, kan die de markt in zijn val meetrekken. Hoewel de kans daarop volgens MarketWatch niet groot is, omdat de fundamentals – de winst- en omzetgroei – van deze bedrijven solide zijn.

4. Oorlog

Op dit moment wordt een oorlog tussen de VS en Noord-Korea als de belangrijkste geopolitieke zwarte zwaan gezien. Het kan namelijk catastrofaal uitpakken, met grote aantallen doden en wellicht zelfs het gebruik van nucleaire of chemische wapens. Verder vormt ook Syrië een risico, en zijn de relaties tussen de VS en Rusland gespannen. Van de vier genoemde risico’s is die van oorlog de meest onvoorspelbare. De impact zal veel verder reiken dan alleen de financiële markten.